Elevii de la Colegiul Național Iași au inaugurat, pe 2 iunie, CNI Lounge, un spațiu modern pentru relaxare, studiu și activități educaționale, realizat la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor.

Proiectul este considerat de reprezentanții elevilor o premieră pentru învățământul de stat din Iași și unul din puținele exemple de acest fel existente în liceele din România, scrie Ziarul de Iași.

Amenajat într-o zonă care până acum nu era utilizată, lounge-ul a fost gândit ca un loc multifuncțional, în care elevii pot socializa, lucra la proiecte, citi, participa la întâlniri educaționale sau își pot petrece pauzele într-un mediu diferit de cel al unei săli de clasă obișnuite.

Potrivit lui Tudor Mihăilă, președintele Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul Național Iași, ideea a aparținut în totalitate elevilor, care și-au dorit să ofere colegilor un spațiu adaptat nevoilor actuale.

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Sursa foto: Ziarul de Iași