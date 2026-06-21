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Anghel Damian, despre libertatea artistică: „Există niște reguli CNA care te obligă să mergi în anumite direcții”

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Un nou episod memorabil al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a fost difuzat sâmbătă, 20 iunie 2026. Pe canalul oficial de YouTube, comunitatea ”Altceva” fanii au urmrit dialog fascinant cu unul dintre cei mai influenți creatori din industria cinematografică și de televiziune din România, regizorul și scenaristul Anghel Damian.

Amprenta sa artistică a dat naștere unor adevărate fenomene media, printre care se numără „Cămătarii”, „Trafic” – o colaborare intensă cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur –, faimosul serial „Clanul” și explozivul proiect „Tătuțu”. Toate acestea au reușit să adune comunități uriașe de fani și să domine topurile de audiență.

Anghel Damian a vorbit inclusiv despre libertatea artistică, atunci când se află la „cârma” unui proiect cinematografic.

„Din fericire, niciodată nu au existat respingeri pe motive artistice, ci mai degrabă, să zicem, bugetare, ceea ce în televiziune se întâmplă întotdeauna.

Pe de altă parte, e foarte important să spunem că în televiziune libertatea ta este restrânsă. De ce? Nu pentru că ar exista un soi de cenzură a televiziunii, ci din cauza viziunii sau a publicului. Există, pe de o parte, publicul și judecata lui, iar pe de altă parte, niște reguli CNA care te obligă să mergi în anumite direcții. Deci, dacă vrei să-ți spui o poveste de prime-time, ești obligat să rămâi încadrat în under-12 (AP – acordul părinților), iar asta te împiedică să folosești un anumit limbaj.

Să ne înțelegem. Am făcut serialul „Clanul”, care era un serial de prime-time, de maximă audiență, ce vorbea despre mafie și unde, la nivel de reguli CNA, n-aveam voie să înjurăm; nici măcar, nu știu, un „du-te dracu’” nu era permis, era complicat. Trebuia să treci de niște filtre. Deci există niște restricții.

Pe de altă parte, apar restricțiile bugetare, care sunt firești. Orice produs, și mai ales cinematografia, costă. Publicul de multe ori nu-și dă seama cât de mulți oameni sunt implicați. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză, pentru că tot ai spus lucruri care mă pun într-o lumină așa, extraordinară: aș vrea să împart această lumină și cu echipa mea. Am o echipă în spate și nu am făcut totul singur, ci alături de ei, de colegii mei regizori cu care lucrez — Mihai Brătilă, Milo Simulov, Zora Simulov —, de directorul de imagine Delia Mihai… adică sunt mulți oameni, precum Dan Beșleagă, oameni care sunt în permanență în slujba acestor producții și care mă susțin”, a spus Anghel Damian la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

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