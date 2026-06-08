Ce s-a schimbat în aviația MAI după accidentele care au marcat România. Explicațiile lui Romeo Eugen Lupu: „Piloții sunt mai bine pregătiți”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, comandorul Romeo Eugen Lupu a vorbit despre evoluția aviației din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și despre modul în care sunt pregătiți piloții în prezent. Fostul pilot de elicopter consideră că sistemul a evoluat față de perioada în care și-a început cariera. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Romeo Eugen Lupu spune că piloții beneficiază astăzi de mai multe ore de pregătire și de tehnologie modernă.

În cadrul discuției, moderatorul a adus în atenție marile accidente aviatice care au marcat opinia publică și a întrebat dacă autoritățile ar fi astăzi mai pregătite să gestioneze astfel de situații. Comandorul a explicat că, din punctul de vedere al pregătirii echipajelor de zbor, lucrurile s-au schimbat considerabil.

„Piloții sunt mai bine pregătiți”

Romeo Lupu consideră că nivelul actual de pregătire al piloților este superior celui din trecut. Asta se datorează numărului mai mare de ore de zbor, dar și sistemelor moderne de instruire.

„Nu știu cât de mult s-a remediat nivelul de instruire al celor care sunt în echipele de căutare-salvare. Din punct de vedere al echipajelor de zbor, cu siguranță ei sunt mai bine pregătiți și vor fi.”, afirmă acesta.

Fostul comandor a explicat că tinerii piloți acumulează experiență mai rapid decât generațiile anterioare.

„Nu e puțin lucru să discutăm acum de un pilot care a terminat școala de cinci ani și a strâns deja sute de ore de zbor.”, spune Romeo Eugen Lupu.

O altă schimbare importantă este specializarea pe tipuri de misiuni.

„Inspectoratul s-a dus pe o politică de a specializa pilotul. Dacă zboară la SMURD, zboară numai la SMURD. Nu mai merge și să stingă incendiile sau să execute alte tipuri de misiuni.”, afirmă fostul pilot.

Romeo Lupu a explicat că una dintre cele mai mari provocări pentru piloți este adaptarea la aparate diferite și la configurații diferite ale cabinei de pilotaj.

„Și pentru noi ce era greu? Aveam trei tipuri de elicopter, dar din fiecare tip erau trei elicoptere. Dar între ele nu erau la fel.”, spune acesta.

În condiții dificile de zbor, fiecare secundă contează, iar pilotul trebuie să reacționeze instinctiv.