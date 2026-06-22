Prima pagină » Emisiuni » Cum arată viața înainte și după pușcărie? Temutul interlop Doru Moldoveanu: „După șase ani te uită toată lumea”

Cum arată viața înainte și după pușcărie? Temutul interlop Doru Moldoveanu: „După șase ani te uită toată lumea”

Malina Maria Fulga
Cum arată viața înainte și după pușcărie? Doru Moldoveanu: „După șase ani te uită toată lumea”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doru Moldoveanu, unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din Arad, a povestit, în cadrul emisiunii Martorii, difuzată pe canalul Gândul, despre parcursul său, cum a ajuns să execute 6 ani de pușcărie, dar și cum a arătat viața după încarcerare.

Doru Moldoveanu spune că a executat șase ani de închisoare. După ce și-a încheiat sentința, singura lui dorință a fost să-și întemeieze o familie. Spune bărbatul că vremurile se schimbă în timp ce ești închis. Din acest motiv, trebuie să ții pasul cu modul în care lumea a evoluat.

„Am executat șase ani. Pe soția mea, cu care sunt și în ziua de astăzi, de 18 ani, o cunoșteam dinainte, cu vreo doi ani de zile. Și când m-am eliberat, vă dați seama că, dacă nu te dai, să zic așa, după timpurile noi, rămâi în urmă. M-am eliberat, timpurile s-au schimbat, din 2008-2009 până în 2014 am fost închis. Când te-ai eliberat, vă dați seama că s-au schimbat foarte multe. Singurul meu scop a fost să-mi întemeiez o familie, să fac copilași, să-mi fac calea, să nu mai fiu curios de unele lucruri de care am fost înainte.”

„Toți aveau mașini de zeci de mii, noi nu aveam bicicletă să ne plimbăm”

Moldoveanu povestește că a făcut timp de mai mulți ani kickbox, având o carieră înfloritoare de campion național. Datorită performanțelor în sport, spune acesta, în momentul în care a intrat la închisoare avea o situație financiară foarte bună. Totuși, după 6 ani de zile petrecuți în detenție, lucrurile s-au schimbat. Își amintește că în momentul eliberării nu mai avea nimic, niciun bun material, iar toți cei care în trecut erau în jurul lui l-au uitat.

„Am făcut mulți ani și de kickbox, am avut și o carieră, am fost campion național, după aceea am picat la pușcărie. Vă dați seama că, când am picat la pușcărie, noi eram foarte bine financiar și pe toate fronturile, chiar dacă eram copii de 20-21 de ani. Ne-am făcut niște lucruri bune, niște bănuți, să zic așa. Când ne-am eliberat, cățeii care erau ai noștri toți aveau mașini poate de zeci de mii, iar noi nu aveam bicicletă să ne plimbăm. Știi cum e, după șase ani te uită toată lumea. După o lună, două, trei te uită, dar apoi după șase ani.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
11:53
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
ACTUALITATE Luptătorul de kickbox Doru Moldoveanu explică de unde a pornit conflictul cu Romi Neguș: „Eram prieteni”
11:00
Luptătorul de kickbox Doru Moldoveanu explică de unde a pornit conflictul cu Romi Neguș: „Eram prieteni”
EMISIUNI Născut în Arad, unul dintre cei mai temuți interlopi povestește cum a ajuns să primească numele de Doru Moldoveanu: „Numele ăsta ni l-au pus într-un mod mai batjocoritor”
10:30
Născut în Arad, unul dintre cei mai temuți interlopi povestește cum a ajuns să primească numele de Doru Moldoveanu: „Numele ăsta ni l-au pus într-un mod mai batjocoritor”
PODCAST ALTCEVA Regizorul Anghel Damian, despre Theo Rose pe platourile de filmare: „Era extrem de disciplinată”
10:00
Regizorul Anghel Damian, despre Theo Rose pe platourile de filmare: „Era extrem de disciplinată”
PODCAST ALTCEVA Anghel Damian, despre libertatea artistică: „Există niște reguli CNA care te obligă să mergi în anumite direcții”
23:00
Anghel Damian, despre libertatea artistică: „Există niște reguli CNA care te obligă să mergi în anumite direcții”
PODCAST ALTCEVA Regizorul Anghel Damian, despre documentarul „Cămătarii”: „Acest fenomen al crimei organizate în România a fost extrem de relevant”
20:00
Regizorul Anghel Damian, despre documentarul „Cămătarii”: „Acest fenomen al crimei organizate în România a fost extrem de relevant”
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
„Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”. Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”
Cancan.ro
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Ce a urmărit PNL prin organizarea Congresului. „Calculul echipei Bolojan este că va rămâne la guvernare până în toamnă”
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente și îți aduce aminte de copilărie
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Afecțiunea gravă de care suferă Cheloo. Mesajul alarmant transmis de rapper. Nu are leac
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Clasament: Mărcile auto cu cele mai puține probleme tehnice în 2026
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Legătura dintre vitamina C și sănătatea creierului tocmai a devenit și mai clară

Cele mai noi

Trimite acest link pe