Născut în Arad, cum a ajuns să primească numele de Doru Moldoveanu: „Numele ăsta ni l-au pus într-un mod mai batjocoritor”

Doru Moldoveanu, unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din Arad, a povestit, în cadrul emisiunii Martorii, difuzată pe canalul Gândul, despre originile poreclei sale, după care a ajuns să fie cunoscut în Arad, dar și în restul țării.

Doru Moldoveanu: „Părinții mei sunt de la Iași, dar eu m-am născut în Arad”

Doru Moldoveanu povestește că părinții săi, deși sunt de origine din Iași, el s-a născut în Arad. Cu toate acestea, în jurul vârstei de 8 ani, s-a mutat împreună cu familia într-un cartier de case din Arad. Acolo locuiau predominant familii de etnie romă. Povestește invitatul că la momentul respectiv au fost priviți drept niște străini în cartier. Asta deși ei erau, de fapt, născuți și crescuți în Arad. Dată fiind originea părinților săi, au fost numiți, spune el, în mod batjocoritor de cei din noua comunitate drept „moldovenii”.