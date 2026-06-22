Născut în Arad, cum a ajuns să primească numele de Doru Moldoveanu: „Numele ăsta ni l-au pus într-un mod mai batjocoritor”

Doru Moldoveanu, unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din Arad, a povestit, în cadrul emisiunii Martorii, difuzată pe canalul Gândul, despre originile poreclei sale, după care a ajuns să fie cunoscut în Arad, dar și în restul țării.
Doru Moldoveanu povestește că părinții săi, deși sunt de origine din Iași, el s-a născut în Arad. Cu toate acestea, în jurul vârstei de 8 ani, s-a mutat împreună cu familia într-un cartier de case din Arad. Acolo locuiau predominant familii de etnie romă. Povestește invitatul că la momentul respectiv au fost priviți drept niște străini în cartier. Asta deși ei erau, de fapt, născuți și crescuți în Arad. Dată fiind originea părinților săi, au fost numiți, spune el, în mod batjocoritor de cei din noua comunitate drept „moldovenii”.
„Părinții mei sunt de la Iași. Noi ne-am născut în Arad. Și ne-am mutat, când eram copii de vreo 8 ani de zile, ceva de genul, 8-9 ani, ne-am mutat într-un alt cartier,într-un cartier mai, să zic, mai rău famat. Noi venim de la blocuri, de la apartament, ne-am mutat la casă, într-un cartier mai complicat, să zic așa. Numele ăsta de „Moldoveanu” ne-a venit prima dată într-un mod așa, mai batjocoritor. „Moldovenii ăia”… ei nu știau că noi ne-am născut în Arad. Și, cum sunt părinții din Moldova, au zis: „Moldovenii, ce caută aici?”. Pentru că, vă dați seama, într-un cartier de romi, unde n-ai neamuri acolo, n-ai pe nimeni, să fii tu nou în cartier. Și atunci, numele ăsta de „Moldovenii” ni l-au pus mai mult în scârbă și așa a rămas.”