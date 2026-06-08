Cum s-a schimbat pregătirea piloților militari în România. Comandorul Romeo Eugen Lupu: „Sunt condiții mai bune”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, invitat a fost comandorul Romeo Eugen Lupu, fost pilot de elicopter în structurile Armatei Române și ulterior în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acesta a vorbit despre evoluția pregătirii piloților și despre diferențele dintre condițiile de instruire din trecut și cele existente astăzi. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Romeo Lupu spune că piloții din prezent beneficiază de o pregătire mult mai complexă. Tehnologia este modernă și numărul de ore de instruire este mai mare.

Întrebat de Andrei Dumitrescu cum apreciază nivelul actual de pregătire al piloților militari, fostul comandor a explicat că situația este incomparabilă cu cea din perioada în care și-a început cariera.

„S-au organizat cursuri pe simulator în Germania”

Romeo Eugen Lupu a povestit că, la începutul carierei sale, posibilitățile de pregătire erau limitate. Planurile de zbor și orele de instruire erau mult mai reduse decât în prezent.

„Sunt în alte condiții decât ce am făcut noi. Spuneam la început că planul nostru de zbor era foarte mic.”, afirmă acesta.

Fostul pilot a explicat că dotările moderne au schimbat modul în care sunt pregătiți aviatorii militari. În prezent, aceștia au acces la elicoptere specializate pentru diferite tipuri de intervenții și la programe complexe de instruire.

„Acum nu au restricții, mai ales de când au fost dotați cu elicoptere echipate pentru diverse genuri de misiuni. Sunt elicoptere pentru intervenție pe mare, pentru intervenție la munte și pentru misiuni de salvare.”, spune Romeo Eugen Lupu.

Acesta a subliniat că una dintre cele mai importante schimbări este utilizarea simulatoarelor de zbor. Acestea permit exersarea unor situații imposibil de recreat în condiții reale fără riscuri.

„S-au organizat cursuri pe simulator în Germania. Acum se construiește un centru de instruire cu simulator la Inspectoratul General de Aviație. Este una să zbori o oră cu elicopterul, care costă foarte mult, și alta este să ai un simulator care este foarte apropiat de condițiile reale de zbor și unde te poți antrena și pentru zbor IFR, adică înseamnă fără vizibilitate, zbor instrumental, să poți să simulezi niște cazuri speciale de autorotație, incendiu la motor, de orice, inclusiv misiuni de salvare. Se antrenează, costurile sunt foarte mici pentru asta, iar pilotul adună o experiență semnificativă acolo.”, susține comandorul.

Acesta a făcut o comparație cu propria experiență profesională.