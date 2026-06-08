Fost pilot în structurile Armatei: „În anii ’90, un instructor a povestit cum o formație de elicoptere a fost însoțită, pe timp de noapte, de un OZN”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Romeo Eugen Lupu, fost pilot de elicopter în structurile Armatei și mai apoi ale Ministerului de Interne, a făcut dezvăluiri inedite privind identificarea OZN-urilor în timpul zborurilor de noapte. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Fostul pilot începe prin a spune că nu a avut o astfel de experiență. Nu a văzut niciun obiect zburător neidentificat în timpul zborurilor sale. Cu toate acestea, el relatează o întâmplare care a avut loc chiar la școala de piloți unde și acesta s-a pregătit. Informația, spune el, a fost confirmată atât de un instructor cu vechime, cât și de ceilalți piloți aflați în misiune.

„OZN înseamnă obiect zburător neidentificat. Când vezi o lumină, nu vezi un obiect. Iar lumina poate să aibă și o sursă terestră. Poate să fie provocată de ceva. Nu neapărat că vine din spațiu. Eu nu am văzut niciodată un obiect în preajma mea care să fie de acest fel. I-am auzit pe alții. Nu direct, citind articole. Eu am făcut școala militară de ofițeri de aviație la Buzău. Zborul pe elicopter l-am făcut la Buzău. Regiment de elicoptere în subordinea școlii. I-am cunoscut, normal, pe instructorii de zbor acolo. Am zburat cu ei timp de trei ani de zile. Îi cunosc foarte bine.”

Romeo Eugen Lupu: „R espectivul obiect, la un moment dat, a virat brusc la 90 de grade și a dispărut”

Romeo Eugen Lupu relatează cum, în perioada anilor ’90, echipajele a trei elicoptere aflate într-un zbor de noapte au văzut simultan un obiect zburător. Mai multe persoane au confirmat povestea, spune invitatul. Astfel, se exclude clar o iluzie optică individuală sau o eroare de percepție. De asemenea, acesta menționează un alt detaliu important. Virajul brusc la 90 de grade și viteza de dispariție nu coincid cu niciun aparat de zbor cunoscut.