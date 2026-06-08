Fost pilot în structurile Armatei: „În anii ’90, un instructor a povestit cum o formație de elicoptere a fost însoțită, pe timp de noapte, de un OZN”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Romeo Eugen Lupu, fost pilot de elicopter în structurile Armatei și mai apoi ale Ministerului de Interne, a făcut dezvăluiri inedite privind identificarea OZN-urilor în timpul zborurilor de noapte. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.
Fostul pilot începe prin a spune că nu a avut o astfel de experiență. Nu a văzut niciun obiect zburător neidentificat în timpul zborurilor sale. Cu toate acestea, el relatează o întâmplare care a avut loc chiar la școala de piloți unde și acesta s-a pregătit. Informația, spune el, a fost confirmată atât de un instructor cu vechime, cât și de ceilalți piloți aflați în misiune.
„OZN înseamnă obiect zburător neidentificat. Când vezi o lumină, nu vezi un obiect. Iar lumina poate să aibă și o sursă terestră. Poate să fie provocată de ceva. Nu neapărat că vine din spațiu. Eu nu am văzut niciodată un obiect în preajma mea care să fie de acest fel. I-am auzit pe alții. Nu direct, citind articole. Eu am făcut școala militară de ofițeri de aviație la Buzău. Zborul pe elicopter l-am făcut la Buzău. Regiment de elicoptere în subordinea școlii. I-am cunoscut, normal, pe instructorii de zbor acolo. Am zburat cu ei timp de trei ani de zile. Îi cunosc foarte bine.”
Romeo Eugen Lupu relatează cum, în perioada anilor ’90, echipajele a trei elicoptere aflate într-un zbor de noapte au văzut simultan un obiect zburător. Mai multe persoane au confirmat povestea, spune invitatul. Astfel, se exclude clar o iluzie optică individuală sau o eroare de percepție. De asemenea, acesta menționează un alt detaliu important. Virajul brusc la 90 de grade și viteza de dispariție nu coincid cu niciun aparat de zbor cunoscut.
„O formație de elicoptere, de trei elicoptere, în zbor de instruire noaptea. Nu mai eram elev. Eu deja eram în regiment. Declarație dată de unul dintre instructori că formația de elicoptere pe timp de noapte a fost însoțită de un obiect zburător neidentificat. Cred că în anii ’90. Smoleanu îl cheamă. Pilot. Un om, jos pălăria. Bun pilot, om integru, instructor în școală. Zburat cu generații întregi de elevi. Și povestește în detaliu că i-a însoțit o perioadă, că vorbeau între ei. Adică obiectul a fost văzut de piloții din cele trei elicoptere. Și că respectivul obiect, la un moment dat, a virat brusc la 90 de grade și a dispărut. Că a făcut și mișcări care nu pot fi făcute de aparatele noastre, de cele cunoscute. A scris un raport atunci. Știu că a scris un raport. Nu știu câtă importanță i s-a dat.”