Fost pilot în structurile Armatei: „Un echipaj a văzut un obiect zburător neidentificat în zona unei unități de rachete, în anii ’90”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Romeo Eugen Lupu, fost pilot de elicopter în structurile Armatei și mai apoi ale Ministerului de Interne, a povestit cum a ajuns armata să impună în toate regimentele aviatice un registru pentru OZN-uri. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

„O întâmplare similară, tot în anii ’90, la Boteni. Era ceva eveniment în țară, nu mai știu ce, și echipajul era în alarmă în permanență, zi și noapte. Dar știu că în perioada respectivă s-a introdus un al doilea elicopter, care făcea numai pe timp de zi. Echipajul seara pleca acasă, la apusul soarelui. Iese din alarmă echipajul și merge pe jos până la gară, la Boteni, ca să ia trenul. Pe drumul ăla de aproape 2 km, la un moment dat, văd un obiect deasupra pădurii. Iar ei au văzut și au zis că cineva ne spionează, pentru că în pădurea de acolo era și o unitate de rachete. Și era cumva deasupra ei. Ce caută ăsta acolo? Și nu au știut ce să facă. Trenul s-a apropiat în sfârșit. Au urcat în tren, au ajuns acasă, au pus mâna pe telefon și au sunat ofițerul. Nu erau mobile atunci. Și îl informează. Îl notează și raportează ca un eveniment nemaiîntâlnit acolo, la comandamentul aviației militare pe vremea aia. Acolo, probabil, când s-a raportat comandantului, s-au discutat probleme.”

Romeo Eugen Lupu: „În toate regimentele de aviație s-a introdus un registru pentru OZN-uri”

Acest eveniment a declanșat o importantă mișcare de forțe în interiorul Armatei Române, spune fostul pilot. Înființarea unui registru special în fiecare unitate demonstrează că armata a recunoscut oficial că se confruntă cu un fenomen real.