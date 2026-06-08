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Fost pilot în structurile Armatei: „Un echipaj a văzut un obiect zburător neidentificat în zona unei unități de rachete, în anii ’90”

Malina Maria Fulga
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Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Romeo Eugen Lupu, fost pilot de elicopter în structurile Armatei și mai apoi ale Ministerului de Interne, a povestit cum a ajuns armata să impună în toate regimentele aviatice un registru pentru OZN-uri. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Fostul pilot relatează un incident din anii ’90, de la Boteni. Un echipaj a raportat atunci un obiect zburător neidentificat deasupra unei păduri, unde se afla și o unitate de rachete.

„O întâmplare similară, tot în anii ’90, la Boteni. Era ceva eveniment în țară, nu mai știu ce, și echipajul era în alarmă în permanență, zi și noapte. Dar știu că în perioada respectivă s-a introdus un al doilea elicopter, care făcea numai pe timp de zi. Echipajul seara pleca acasă, la apusul soarelui. Iese din alarmă echipajul și merge pe jos până la gară, la Boteni, ca să ia trenul. Pe drumul ăla de aproape 2 km, la un moment dat, văd un obiect deasupra pădurii. Iar ei au văzut și au zis că cineva ne spionează, pentru că în pădurea de acolo era și o unitate de rachete. Și era cumva deasupra ei. Ce caută ăsta acolo? Și nu au știut ce să facă. Trenul s-a apropiat în sfârșit. Au urcat în tren, au ajuns acasă, au pus mâna pe telefon și au sunat ofițerul. Nu erau mobile atunci. Și îl informează. Îl notează și raportează ca un eveniment nemaiîntâlnit acolo, la comandamentul aviației militare pe vremea aia. Acolo, probabil, când s-a raportat comandantului, s-au discutat probleme.”

Romeo Eugen Lupu: „În toate regimentele de aviație s-a introdus un registru pentru OZN-uri”

Acest eveniment a declanșat o importantă mișcare de forțe în interiorul Armatei Române, spune fostul pilot. Înființarea unui registru special în fiecare unitate demonstrează că armata a recunoscut oficial că se confruntă cu un fenomen real.

„În sfârșit. Chestia e că a venit în toate regimentele de aviație o notă prin care, în situația în care se observă obiecte, lumini neidentificate să se raporteze imediat. S-a introdus un registru în care să consemneze cine a văzut, cum, detalii. Pentru acest fel de eveniment. Registrul ăsta s-a înființat, a fost obligatoriu să se înființeze în fiecare unitate.”

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