Invitat în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a făcut o premoniție după ce alegerile din Serbia au fost câștigate de Lista Studenților. Publicistul susține că și în Franța vom avea o listă făcută de studenți care va candida la alegeri pentru că Marine Le Pen nu poate fi lăsată să câștige alegerile. Emisiunea poate fi urmărită integral aici.

Ion Cristoiu: Cred că și studenții francezi vor face o listă.

Ionuț Cristache: Nu se poate să o lăsăm pe Le Pen să câștige. Se coace o listă și în Franța?

Ion Cristoiu: Da.

Ionuț Cristache: Atunci să se facă o listă și în Germania, să nu câștige AfD.

Ion Cristoiu: Da. Și candidează lista.

Aleksandar Vučić a pierdut alegerile din Serbia în fața Listei Studenților

Lista Studenților a obținut un rezultat istoric la alegerile parlamentare anticipate și a reușit să îl îndepărteze pe Aleksandar Vučić de la putere după 14 ani. Lista Studenților a obținut 52% din voturi și 138 de mandate în noua configurație parlamentară, în timp ce Coaliția Serbia Unită condusă de Vučić a obținut 39,3% și 104 mandate. Aleksandar Vučić a recunoscut înfrângerea partidului său în alegerile parlamentare anticipate, iar anunțul lui a fost urmat de manifestații de bucurie în Belgrad.