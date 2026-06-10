⁠Natalia Morari, despre migrația în masă din Republica Moldova: „Peste 260.000 de oameni au plecat. Ei făceau parte din forța activă de muncă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă și moderatoare de emisiuni politice, a vorbit despre modul în care trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitată la Marius Tucă Show, Natalia Morari a vorbit despre modul în care trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Aceasta a început prin a vorbi despre starea în care se află presa din Republica Moldova. Jurnalista susține că majoritatea redactorilor șefi din presa moldovenească se autocenzurează. Această cenzură vine din frica de a nu se pune contra Maiei Sandu și de nu li se opri finanțările. Morari a vorbit și despre datoria publică a Republicii Moldova. Aceasta susține că a ajuns la nivelul record de 130 de miliarde de lei. Jurnalista explică și fenomenul migrației din Moldova. În ultimii 5 ani, anunță aceasta, au plecat peste 260.000 de moldoveni din țară.
„Majoritatea redactorilor-șefi ai acestor instituții media au constatat o problemă de autocenzură. Ei se tem să facă investigații la adresa PAS, la adresa guvernanților. Se tem să facă investigații la adresa Maiei Sandu sau a oamenilor din anturajul Maiei Sandu din motiv că asta ar putea influența și sista finanțările venite la adresa acestor instituții media. Raportul a fost dur atacat de către Asociația Presei Independente, care de fapt nu mai este de mult Asociația Presei Independente, dar mai mult este sluga PAS-ului… Pentru că are mare grijă de a-i proteja pe toți cei care apără PAS-ul și de a-i critica pe cei care nu sunt din cușca lor. Economic vorbind, situația este foarte gravă. Republica Moldova a ajuns la peste 130 de miliarde de lei datorie publică. Este un record absolut în istoria contemporană a Republicii Moldova. Republica Moldova niciodată până acum n-a fost atât de tare, îndatorată pe extern. Deci noi ne-am îndatorat și pe extern, și pe intern, la procente nebune de la bănci pentru a acoperi strictul necesar, pensii și alte găuri de la buget. Eu aș adăuga aici că în ultimii 5 ani, din Republica Moldova au plecat definitiv peste 240.000 de oameni. Ultima cifră pe care eu am citit-o a fost de 260.000 de oameni. Și asta este forță de muncă activă, asta oameni în vârstă de 20-45 de ani. Asta cei care ar putea munci în Republica Moldova. E vorba de oameni care plătesc impozite, care ar crea familii sau ar înființa afaceri. Oamenii au ales să plece definitiv din țară. În Republica Moldova au rămas în total în jur de 2 milioane, din care aproape 700.000 sunt pensionari. Îți dai seama, cei angajați în sectorul real al economiei sunt în jur de 300.000. Deci doar 300.000 de oameni suportă toate costurile statului, care sunt absolut umflate.”, a explicat jurnalista.