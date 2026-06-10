⁠Natalia Morari, despre migrația în masă din Republica Moldova: „Peste 260.000 de oameni au plecat. Ei făceau parte din forța activă de muncă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă și moderatoare de emisiuni politice, a vorbit despre modul în care trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Natalia Morari: „Eu aș adăuga aici că în ultimii 5 ani, din Republica Moldova au plecat definitiv peste 240.000 de oameni. Ultima cifră pe care eu am citit-o a fost de 260.000 de oameni. Și asta este forță de muncă activă, asta oameni în vârstă de 20-45 de ani. Asta cei care ar putea munci în Republica Moldova. E vorba de oameni care plătesc impozite, care ar crea familii sau ar înființa afaceri. Oamenii au ales să plece definitiv din țară.”

Invitată la Marius Tucă Show, Natalia Morari a vorbit despre modul în care trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Aceasta a început prin a vorbi despre starea în care se află presa din Republica Moldova. Jurnalista susține că majoritatea redactorilor șefi din presa moldovenească se autocenzurează. Această cenzură vine din frica de a nu se pune contra Maiei Sandu și de nu li se opri finanțările. Morari a vorbit și despre datoria publică a Republicii Moldova. Aceasta susține că a ajuns la nivelul record de 130 de miliarde de lei. Jurnalista explică și fenomenul migrației din Moldova. În ultimii 5 ani, anunță aceasta, au plecat peste 260.000 de moldoveni din țară.