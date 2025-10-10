Ion Cristoiu: „Declarația că ne aflăm în război HIBRID cu Rusia poate fi la fel de periculoasă ca un război”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cât de periculoasă poate fi declarația că ne află într-un război hibrid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dacă putem vorbi de un sprijin, să zicem, presupus, al opoziției din Moldova din partea Moscovei, este clar că și în Georgia este un sprijin și după părerea mea, chiar mult mai costisitor.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cât de periculoasă poate fi declarația că ne aflăm într-un război civil. Acesta susține că în timp ce Rusia se află într-un război hibrid cu Europa și Europa conduce unul împotriva Rusiei. Jurnalistul dă drept exemplu alegerile din Republica Moldova. Acesta susține că opoziția a fost obligată să nu iasă în stradă de către forțele europene. Mai mult, într-un caz similar din Georgia, UE a aplaudat inițiativa opoziției, doar pentru că erau pro-europeni. Acesta susține că inclusiv Oana Țoiu s-a declarat pentru inițiativa georgiană.