Ion Cristoiu: „Declarația că ne aflăm în război HIBRID cu Rusia poate fi la fel de periculoasă ca un război”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cât de periculoasă poate fi declarația că ne află într-un război hibrid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cât de periculoasă poate fi declarația că ne aflăm într-un război civil. Acesta susține că în timp ce Rusia se află într-un război hibrid cu Europa și Europa conduce unul împotriva Rusiei. Jurnalistul dă drept exemplu alegerile din Republica Moldova. Acesta susține că opoziția a fost obligată să nu iasă în stradă de către forțele europene. Mai mult, într-un caz similar din Georgia, UE a aplaudat inițiativa opoziției, doar pentru că erau pro-europeni. Acesta susține că inclusiv Oana Țoiu s-a declarat pentru inițiativa georgiană.
„Dar acum s-a lansat termenul de Europa se aflăm în război hibrid cu Rusia. Am zis că se află în război hibrid, pentru că deși ea a spus că Rusia a declanșat și susține acest război hibrid, între noi fie vorba, și Uniunea Europeană are un război hibrid. Și pot să dau un singur exemplu, în timp ce alegerile din Moldova au fost cum a fost măsluite și în momentul în care opoziția, mai țineți minte, a vrut să facă o demonstrație, imediat a sărit Uniunea Europeană și a spus că nu ai voie să faci așa. În Georgia, unde au avut loc alegeri locale și partidul de la putere a câștigat 80%, opoziția a organizat o luare cu asalt, nu o tentativă, ci o lovitură de stat cu care chiar au intrat în sediu Parlamentului. A fost aplaudată de Occident, de Oana Țoiu… De la noi, ea aplaudă orice, că atâta știe. Deci, între noi fie vorba, și opoziția din Georgia… Dacă putem vorbi de un sprijin, să zicem, presupus, al opoziției din Moldova din partea Moscovei, este clar că și în Georgia este un sprijin și după părerea mea, chiar mult mai costisitor. În primul rând, uite, acum e prima dată, că în pastilă n-am spus. Încă o dată, am început prin a preciza că e deja o noutate. Deci, declararea, și prin rezoluție, a faptului că Rusia nu e numai în război cu Ucraina, ci este într-un război hibrid prin care, mă rog, definiția e vagă, se înțelege și dezinformare, și dronele, plecând de la povestea cu dronele, este o noutate. Pentru că avem de-a face, în istoria modernă, după Războiul Rece, cu războiul hibrid. Care poate fi declarația asta la fel de periculoasă ca și un război.”, a explicat jurnalistul.