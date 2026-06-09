⁠Valentin Stan, despre sabotajul Ucrainei din Portul Constanța: Dacă Ucraina a informat o autoritate din România, dar altă autoritate nu a fost anunțată, una dintre cele două face jocul de sabotaj al Ucrainei

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum unele elemente ale statului au contribuit la un sabotaj realizat de Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Deci, până una, alta, dincolo de speculații, dincolo de vrăji ale mării, noi vedem… Nu că autoritățile statului român nu au tehnologie ca să se opună dronelor. Nu că, vezi doamne, rușii nu știu ce au făcut. Deocamdată avem pe declarații și documente oficiale apariția fulgurantă a tezei că elemente ale autorității de stat românești… Elemente sunt implicate în acte contrare intereselor naționale ale României. Tăinuire, atenție, și acțiune efectivă…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum unele elemente ale statului au contribuit la un sabotaj realizat de Ucraina. Acesta a început prin a spune că Nicușor Dan sau Miruță trebuie să dea declarații în fața procurorilor. Istoricul afirmă că unul dintre ei are implicații în acțiunea de sabotaj a Ucrainei. Atâta timp cât o instituție a fost informată și alta nu, adaugă acesta, înseamnă că sunt interese. Jurnalistul susține că din acest eveniment nu a ieșit la suprafață că nu avem tehnologia militară necesară. La fel cum nu a reieșit că rușii ar fi implicați în ceva. Din acest incident, adaugă Stan, reiese că elemente ale statului sunt implicate în jocurile Ucrainei.