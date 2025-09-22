Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: O comunitate pro-rusă nu înseamnă statul RUS

Valentin Stan: O comunitate pro-rusă nu înseamnă statul RUS

Andrei Rosz
Andrei Rosz
23 sept. 2025, 00:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: O comunitate pro-rusă nu înseamnă statul RUS
Valentin Stan: O comunitate pro-rusă nu înseamnă statul RUS

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre conferința de presă susținută de Alex FlorențaUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Am văzut toată presa, mai ales la televiziunea proștilor. Era acolo delir. Televiziunea proștilor e aia care ne spune că ne dă Uniunea Europeană fonduri în plus.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre conferința de presă susținută de Alex Florența, Procuror General. Acesta susține că procurorul a ieșit cu presupuse dovezi la insistențele lui Nicușor Dan. Acesta adaugă și că presiunea pe dosar a fost făcută și de către Departamentul de Stat. Statele Unite ar fi fost insistente pe legătura dintre Biden și Blinken cu anularea alegerilor din România. Stan susține că super-conferința lui Florența a fost preluată și distribuită de toată presa proastă. Toate televiziunile docile au fost în delir la această conferință. Stan ironizează concluziile implicării rușilor în campania lui Călin Georgescu. Acesta susține că cele câteva cuvinte cheie extrase nu sunt decât aiureli. Analistul se întreabă constant cum a putut să iasă Alex Florența cu asemenea dovezi și să le prezinte drept certitudini.

Am înțeles că a venit Florența, nu știu dacă îl cunoști. A venit un alt procuror….Dar unde îi găsește măi? Ai văzut că plângea Nicușor că trebuie să vină cu ceva, cu raportul ăla că au anulat alegerile. Și pentru că s-au mișcat băieții de la Departamentul de Stat și au început să ceară chestii absolut banale, niște informații pe aici… Că trebuie să coroboreze telefoanele pe care le-a dat Biden și Blinken ca să anuleze ăștia alegerile, cu ce dau ăia cu subsemnatul acum în Statele Unite pe dosar. Înțelegi? Și au mai venit și ei pe aici, s-au speriat ăștia și au zis bă, hai să ieșim cu ceva. Și cine crezi că a trebuit să iasă cu ceva? Nicușor nu era mulțumit că ăsta (n.r.  Alex Florența) nu dădea nimic, nu livra. Între timp, ai văzut ce frumos a livrat ăsta valori axiologice? Bă, dacă îți dă valori axiologice… Vine Florența, pentru că știi că au fost rușii, nu? De ce trebuia Călin Georgescu oprit? Că veneau rușii! Ăsta dacă era ales președinte, eram cu rușii pe noi. Auziți, copiii, mai țineți minte cum vă mințeau ăștia că vin rușii ca să-l votați pe băiatul ăsta, pe Olimpic? I-am văzut pe copiii ăștia, săracii, că își băteau joc de ei. Aveau impresia că nu-i mai lasă se ducă în Europa, că nu știu ce? Las că vă duceți acum cu banana și blugii până la Călărași. N-o să mai aveți bani de Europa decât dacă vă duceți cu traista în băț. Dar pe vremea când se duceau românii cu traista în băț, mai aveau bani să își cumpere un Cico undeva pe la Arad, când să iasă spre Ungaria. Voi, copii, nu mai aveți, că vă taie tot, și bursele și… A venit Florența. Vine Florența acuma, că a zis domnul președinte bă, ieși și tu cu ceva. Și după ce au muncit acolo la strung, fii atent ce au descoperit. Face o super-conferință… Am văzut toată presa, mai ales la televiziunea proștilor. Era acolo delir. Televiziunea proștilor e aia care ne spune că ne dă Uniunea Europeană fonduri în plus. Florența a venit și nimeni n-a observat ce spun eu. A venit și tot ce a zis a fost că s-au scos. Rușii erau implicați în povestea cu Călin Georgescu. Incredibil… Ai aici termenii de bază ai implicării Rusiei, i-am extras din rahatul lui de conferință. Actorii ostili. Comunitate pro-rusă. Tu nu știi că o comunitate pro-rusă nu înseamnă statul rus? Sau știi, și-ți bați joc de Nicușor? Grupuri pro-ruse? Pe bune? Actor din Federația Rusă. Păi actor din Federația Rusă este și echipa de fotbal din Cazan. E tot actor. Ce-ai mai găsi, mă? Persoane certe din Rusia? Persoane certe din Rusia. Cine? Vânzătorul de gogoși de pe Marinskaia, ulița colț cu Kremlin, partea dreaptă, în Moscova? Ce-ai mai găsit? Cetățenii Columbiei? Ăla pe care l-au prins ei că voia să dea foc… Actor statal străin? Pe bune, Florența, atât ai putut? Asta e toată Rusia pe care i-ai dat-o tu lui Nicușor?

