A fost George Simion „în pădure”? „Sunt un tip mai urban. Nu am mers la „pădure”, altfel aș fi avut funcții mai înalte în stat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și lider al partidului AUR, a vorbit despre cum nu a mers zilele acestea „în pădure” pentru a discuta despre Guvernul Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „Eu sunt un tip mai urban așa, chiar dacă sunt crescut la țară. Dar am fost crescut la țară, la câmpie. N-aveam nicio pădure prin preajmă. Și cine mă cunoaște știe că dacă eram un om care să se plimbe prin diferite păduri… Eram lăsat să ocup funcții înalte în statul român pentru că răspundeam la comenzi. Sau aș fi votat Guvernul Veștea, pentru că răspundeam la comenzi”

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion a vorbit despre cum nu a mers zilele acestea „în pădure” pentru a discuta despre Guvernul Veștea. În pragul votării Guvernului Veștea în Parlament, au fost voci care l-au acuzat pe Simion că s-ar fi întâlnit cu serviciile. Ironic, acesta a menționat că este un tip mai urban. Deși a crescut la țară, adaugă politicianul, nu obișnuiește să meargă la pădure. Acesta a afirmat că dacă mergea în „pădure” ar fi avut funcții mai înalte în stat. Acesta mai spune că ar fi fost nevoit să răspundă la comenzi.