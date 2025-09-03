George Simion: „Casa Albă pledează pentru LIBERTATEA de exprimare și bun simț”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre raportul administrației Trump la libertatea de exprimare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, George Simion a vorbit despre relația sa cu SUA. Acesta a început prin a spune că el ca persoană nu poate să substituie funcția Ministrului de Externe sau pe cea Președintelui României. Acesta menționează că este la curent cu diverse clipuri din spațiul public. Lumea se întreabă unde este George Simion la marile întâlniri ale liderilor mondiali. Politicianul susține că avem un președinte și el trebuie să reprezinte țara la aceste întâlniri.
În același timp, acesta spune că imediat după terminarea emisiunii pleacă direct în Polonia, urmând apoi să călătorească în SUA. În America va ajunge alături de Karol Nawrocki, cu care participă la o întâlnire a mediului de afaceri polonez și american. Simion susține că și România va avea reprezentanți la această întâlnire. Acesta menționează că AUR este partidul aliniat ideologic actualei administrații de la Washington. Simion susține și faptul că el a câștigat alegerile. Dar nu ar fi fost contextul geopolitic oportun pentru a se schimba puterea.
„Categoric nu se poate substitui George Simion Ministrului de Externe sau Președintelui. Am văzut inclusiv clipul, ia uite unde este George Simion la întâlnirea cu liderii europeni? Păi am avut un președinte numit aici. Cu siguranță și de aici plec direct în Polonia. Cu siguranță am fost invitat la Washington de prietenul meu Karol Nawrocki, care este mâine la Washington la o întâlnire cu mediul de afaceri, cu americani și polonezi, unde avem reprezentanți. Și cu siguranță vectorul pentru noi, și cred că și de aceea au avut românii încredere să pună ștampila pe noi, este reprezentat de Statele Unite ale Americii în actuala configurație, cu o Casă Albă care pledează pentru libertate și pentru bun simț. Noi suntem aliniați ideologic la politicile actuale din Statele Unite. Sigur că înainte de decembrie 2024 am avut o altă administrație care era opusă, din punct de vedere ideologic. Lucrurile se schimbă, noi rămânem pe aceleași principii. Noi credem că am câștigat alegerile, dar nu am avut contextul geopolitic necesar ca să aibă loc un schimb de putere. Polonia a beneficiat de 8 ani de guvernare din partea Partidului Legii și Justiției, care i-a permis să aibă procurori, să aibă judecători, să aibă oameni care să împiedice linșajul care ne-a fost aplicat nouă.”, a explicat șeful partidului AUR.