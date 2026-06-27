Analiza lui Dan Dungaciu despre întâlnirea lui George Simion cu Adrian Veștea: „Cred că George a vrut să dea o lecție politicienilor”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre întâlnirea lui George Simion cu Adrian Veștea de la sediul AUR, și scopul din spatele acțiunilor liderului AUR. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Prim-vicepreședintele AUR, profesorul Dan Dungaciu, susține că Petrișor Peiu nu știa de vizita lui Adrian Veștea la sediul AUR. Dungaciu spune că își cunoaște foarte bine colegul de partid și că acesta nu ar fi ascuns adevărul. De asemenea, el mizează pe sinceritatea acestuia și pe baza faptului că, în momentul întâlnirii, acesta se afla într-o emisiune live.

„Domnul Petrișor a fost în emisiune exact când s-a întâmplat. Deci nu avea de unde să știe, pentru că nici George Simion nu știa. Eu îl cunosc pe domnul Peiu și chiar îndrăznesc să spun că suntem prieteni vechi și am trecut prin toate aceleași faze, doar că nu eram în politică, pe toate temele astea. Economia, Marea Neagră, Republica Moldova, prin toate am fost împreună, dar în zona civică.”

Dungaciu spune că, în perspectiva sa, George Simion a avut un scop clar în chemarea lui Veștea la negocieri. A vrut să le dea o lecție adversarilor politici, chiar o umilință, spune invitatul.