Dan Dungaciu, despre contradicțiile dintre declarații și fapte în războiul din Ucraina: „Ursula afirmă că Rusia este slăbită, dar cum traducem această slăbiciune ținând cont de eforturile lui Zelenski de a se întâlni cu Putin?”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a analizat statusul actual al războiului din Ucraina, punând sub semnul întrebării narațiunea oficială privind slăbirea Rusiei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ucraina nu poate să-i oprească pe teren pe ruși”

Profesorul Dan Dungaciu pune la îndoială narațiunea exprimată de Ursula von der Leyen. Șefa Comisiei Europene susține că Rusia a ajuns deja într-un moment de cotitură. El afirmă că, dacă lucrurile ar sta chiar așa, nu ar mai fi necesare eforturile președintelui Zelenski de a stabili o întâlnire de negociere cu Vladimir Putin.

Dungaciu avansează un scenariu sumbru pentru Ucraina. În viziunea sa, armata ucraineană nu mai are în acest moment capacitatea de a opri avansul terestru al Rusiei.