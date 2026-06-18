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Dan Dungaciu, despre contradicțiile dintre declarații și fapte în războiul din Ucraina: „Ursula afirmă că Rusia este slăbită, dar cum traducem această slăbiciune ținând cont de eforturile lui Zelenski de a se întâlni cu Putin?”

Malina Maria Fulga
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Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a analizat statusul actual al războiului din Ucraina, punând sub semnul întrebării narațiunea oficială privind slăbirea Rusiei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Ucraina nu poate să-i oprească pe teren pe ruși”

Profesorul Dan Dungaciu pune la îndoială narațiunea exprimată de Ursula von der Leyen. Șefa Comisiei Europene susține că Rusia a ajuns deja într-un moment de cotitură. El afirmă că, dacă lucrurile ar sta chiar așa, nu ar mai fi necesare eforturile președintelui Zelenski de a stabili o întâlnire de negociere cu Vladimir Putin.

Dungaciu avansează un scenariu sumbru pentru Ucraina. În viziunea sa, armata ucraineană nu mai are în acest moment capacitatea de a opri avansul terestru al Rusiei.

„Dacă e slăbită Rusia, cum se face că singura preocupare a domnului Zelenski este să se întâlnească cu Putin? Aici e, de fapt, contradicția: la G7 să vină Putin, dacă nu la G7, să vină în America. Stai puțin, dacă sunteți stăpâni, așteaptă tu să te cheme Putin, dacă tu ești cu talpa pe gâtul lui. Dar în realitate nu-i așa. În realitate, războiul ăsta cu drone, deși evident că afectează Federația Rusă, acoperă o realitate care pe teren este net în defavoarea Ucrainei în acest moment. Și este clar că Ucraina nu poate să-i oprească pe teren pe ruși. Și, încet-încet, acum și Limanul, și Kosteantînivka, și toate orașele astea care se apropie de Siversk, ultimul bastion, de fapt, din Donețk , o să închidă toată povestea.”

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