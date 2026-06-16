Arta în perioade de criză. Nicu Alifantis: „Teatrele erau cele care adunau oamenii. Acum pare să nu se mai întâmple asta”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, muzicianul Nicu Alifantis a vorbit despre o decădere a domeniilor artistice și despre un paradox al zilelor pe care le trăim. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Nicu Alifantis susține că domeniile artistice, precum muzica sau teatrul, trec printr-o perioadă de cumpănă. Dat fiind actualul context politic și economic din țara noastră, românii au deprioritizat activitățile culturale.
De asemenea, muzicianul remarcă o adevărată anomalie a zilelor noastre. Istoria ne arată că în perioade de criză domeniile creative prosperau. Oamenii căutau o metodă de evadare din cotidianul sufocant. Cu toate acestea, astăzi, în mod surprinzător, domeniul artistic suferă din cauza actualului context, sălile de spectacol fiind din ce în ce mai goale.
„În general vorbind, toate merg aiurea, toate domeniile artistice se poticnesc din ce în ce mai tare. Și mă doare sufletul, să-ți spun și ție. Și era și o vorbă veche, care s-a și dovedit a fi adevărată în timp, cum că în perioadele de criză teatrele, divertismentul artistic au un boom extraordinar, o creștere. Dovadă că teatrele de revistă, musicalurile au apărut în marile crize care s-au întâmplat. Acum văd că este o mare contrazicere a acestui fenomen. Și sunt ușor intrat în panică, ca să ți-o spun pe aia dreaptă. Nu definitiv.”