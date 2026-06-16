Arta în perioade de criză. Nicu Alifantis: „Teatrele erau cele care adunau oamenii. Acum pare să nu se mai întâmple asta”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, muzicianul Nicu Alifantis a vorbit despre o decădere a domeniilor artistice și despre un paradox al zilelor pe care le trăim. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Nicu Alifantis susține că domeniile artistice, precum muzica sau teatrul, trec printr-o perioadă de cumpănă. Dat fiind actualul context politic și economic din țara noastră, românii au deprioritizat activitățile culturale.

De asemenea, muzicianul remarcă o adevărată anomalie a zilelor noastre. Istoria ne arată că în perioade de criză domeniile creative prosperau. Oamenii căutau o metodă de evadare din cotidianul sufocant. Cu toate acestea, astăzi, în mod surprinzător, domeniul artistic suferă din cauza actualului context, sălile de spectacol fiind din ce în ce mai goale.