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Bolojan este învingător. Ion Cristoiu: „Gruparea anti-Bolojan este în minoritate în Biroul Politic”

Serdaru Mihaela
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În emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a declarat că Ilie Bolojan are sprijinul conducerii PNL, iar voturile importante din partid sunt susceptibile să urmeze aceeași direcție. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu a comentat situația din Partidul Național Liberal. Jurnalistul a vorbit despre votul din Biroul Politic Național și despre șansele lui Ilie Bolojan în partid.

Ce spune Ion Cristoiu despre votul din PNL

Potrivit lui Ion Cristoiu, votul din Biroul Politic Național arată clar că Ilie Bolojan are susținere puternică în partid. Jurnalistul susține că gruparea care se opune lui Bolojan este în minoritate.

„Din ce avem noi, există gruparea anti-Bolojan, care a fost în minoritate. În Biroul Politic a câștigat Bolojan”, a afirmat Ion Cristoiu.

Comparația făcută de jurnalist

În timpul emisiunii, Ion Cristoiu a făcut o comparație cu perioada Uniunii Sovietice. El a amintit că în trecut deciziile importante erau luate în Biroul Politic, iar liderii care pierdeau susținerea erau eliminați din funcții.

„Pe vremea lui Stalin, mai înainte și după, soarta unor prim-secretari se decidea în Birolul Politic. Dacă erau șapte inși și șase erau împotriva lui, el atunci ajungea în Siberia sau în fața Plutonului de execuție”, spune scriitorul

Întrebarea legată de PSD

Jurnalistul a ridicat și problema unei eventuale colaborări între PNL și PSD. El a spus că nu este clar ce se va întâmpla dacă partidul își păstrează actuala poziție față de o alianță cu social-democrații.

„Pe mine mă interesează dacă Veștea, după această decizie că PNL nu va intra niciodată într-un guvern cu PSD, își va depune mandatul și, dacă nu, Ilie Bolojan rămâne premier interimar până prin 2050″ , conchide Cristoiu

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