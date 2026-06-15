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Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”

Malina Maria Fulga
Căderea lui Bolojan a blocat țara. Nicu Alifantis: „Am avut în mai un turneu în care totul mergea foarte bine. După moțiunea de cenzură, s-a blocat absolut totul”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, muzicianul Nicu Alifantis a vorbit despre cum s-au reflectat instabilitatea și tensiunile din domeniul politic în spațiul cultural și artistic în care acesta activează. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Nicu Alifantis povestește cum, în momentul în care a fost demarată procedura moțiunii de cenzură pentru demiterea fostului guvern, a sesizat o mare schimbare și în rândul publicului său. Acesta își amintește cum era în turneu. Din păcate, chiar unul dintre concertele în orașele drage artistului a fost anulat. 

Alifantis sesizează o schimbare de atitudine în rândul publicului. De asemenea, el observă o scădere a vânzării biletelor, datorată degradării generale a stării de spirit. Această schimbare s-a remarcat odată cu instabilitatea politică care a cuprins țara din acel moment.

„Nu doar de mine e vorba aici. Eu încerc să mă dau deoparte și să privesc cât mai obiectiv tot ce se întâmplă. A început cam pe la sfârșit de aprilie. Sau mai exact ca să spun, semnalul s-a tras și toată lumea a intrat în dispozitiv într-o mișcare negativă, firește, după moțiunea de cenzură. Ăla a fost momentul. Deci eu am avut un turneu la care toate lucrurile începusera să se miște foarte bine. Am avut în mai turneul. Șase orașe. Mergeau bine biletele, se vindeau. Instant s-a blocat absolut totul. M-am băgat în ședință. Cred că a creat o stare, o lipsă de stare, de fapt și de drept. Instabilitatea. După care s-a blocat totul. Din șase orașe a trebuit să suspend unul. Buzăul. Mi-era drag să mai cânt acolo. Amintiri multe și frumoase.”

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