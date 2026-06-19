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Alexandru Rafila numește USR „partid de extremă stânga” și AUR partid „de dreapta conservator”. Ce argumente are

Malina Maria Fulga
Care este diferența dintre USR și AUR? Alexandru Rafila: „USR este un partid de extremă stângă, care nu respectă nicio valoare. Partidul de dreapta conservator este AUR”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul, deputatul Alexandru Rafila a vorbit despre motivul pentru care PSD nu-și mai dorește să meargă la guvernare alături de USR, dar și despre identitatea doctrinară a USR-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alexandru Rafila susține că majoritatea parlamentarilor PSD nu-și mai doresc niciun fel de alianță cu USR-ul. Această decizie vine și pe filieră doctrinară. El spune despre USR că l-ar poziționa mai degrabă la „extrema stângă”, prin pozițiile progresiste abordate.

„Eu vă spun că, dacă facem un sondaj între membrii Partidului Social Democrat, eu cred că 99% nu-și doresc o astfel de alianță. Mai ales că nu s-a dovedit într-un fel că este constructivă sau benefică pentru țară. Vedeți, eu am o chestiune aici și cred că ar trebui poate să o lămurim. Din punct de vedere doctrinar. Am mai avut-o și în studiouri, când am mai fost cu câte un coleg de la USR, coleg de parlament, vreau să spun. Ei sunt un partid de extremă stângă. Poziționarea asta de dreapta, coaliția de dreapta, nu este corectă din punct de vedere politic.”

Privind asocierea dintre PNL și USR, Rafila o definește drept o anomalie politică. În ceea ce privește partidul AUR, spune că ar fi un partid de tip conservator de dreapta și că, spre deosebire de USR, acesta militează pentru valorile conservatoare precum familia sau religia.

„Partidul de dreapta conservator, dacă vreți, este mai degrabă AUR. Este un partid de dreapta care respectă niște valori conservatoare, în timp ce USR-ul este un partid de extremă stângă care nu respectă niciun fel de valori culturale, istorice, familia, religia și mai multe. Știu că era o doamnă acolo, foarte vocală la USR, care nega și dreptul la proprietate, acum vreo 2-3 ani. Deci e clar că discutăm de un partid de extremă stângă. Nu este de dreapta, pentru că nimic din ceea ce spun ei n-are legătură cu doctrina. Și asocierea asta între PNL și un partid de extremă stângă mi se pare foarte ciudată.”

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