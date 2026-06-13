Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Cât de grea a fost viața în Germania? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am cântat pe jumătate de pui și pentru câțiva cartofi prăjiți”

Cât de grea a fost viața în Germania? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Am cântat pe jumătate de pui și pentru câțiva cartofi prăjiți”

Andrei Rosz
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică, artist, muzician și percuționist, a vorbit despre primele concerte din Germania în care plata era jumătate de pui și cartofi prăjiți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Că la început cântam în cluburi de copii care jucau fotbal de masă și tenis de masă. Și noi cântam Mică Țicaliadă și Negru Vodă. Nu înțelegeau nimic, ce să mai… Așa am început. Se terminaseră banii, că eram numai pe petreceri, și ajunseserăm să cântăm la un Ibis pe jumătate de pui și niște cartofi prăjiți.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre primele concerte din Germania în care plata era jumătate de pui și cartofi prăjiți. Acesta a început prin a povesti o întâmplare din Germania. Artistul povestește că fuseseră contactați de doi români care pretindeau că au fost în lagăr. Nicu Covaci a fost cel care a reușit să organizeze o întâlnire. Muzicianul povestește că ei rămăseseră în casa unui olandez care plecase într-o călătorie în jurul lumii. Țăndărică susține că a fost ceva suspicios la cei doi români, cel mai probabil erau securiști. Acesta povestește și despre concertele pe care le-a dat pentru cluburi sportive de copii.

„Erau doi tipi care au spus că au venit din lagăr, din Berna. Da, după vreo trei luni după ce am ajuns noi și ne-am stabilit. Domnule, problema e că ăștia doi tipi au spus că au fost și ei în lagăr și au auzit de noi. Și să vină la Bielefeld, unde locuiam noi. Erau români și ei. Locuiam într-o locuință, fiecare cu camera lui, cu sală de repetiții, foarte fain… Aveam grădină, televizor color, mobilat, aparatură de grădină, ceva… Plecase tipul un an de zile în jurul lumii, un olandez… Și noi dacă am rămas, Nicu Covaci a aranjat, avem totul gata. Ideea e că ăștia au venit ca să fie și cu noi. Cum ați ajuns voi aici, una, alta… Nicu i-a primit, iar eu am fost totdeauna sceptic. Bă, băiatule, după un concert pe care l-am avut în High Park, așa se chema acolo… Că la început cântam în cluburi de copii care jucau fotbal de masă și tenis de masă. Și noi cântam Mică Țicaniadă și Negru Vodă. Nu înțelegeau nimic, ce să mai… Așa am început. Se terminaseră banii, că eram numai pe petreceri, și ajunseserăm să cântăm la un Ibis pe jumătate de pui și niște cartofi prăjiți.”, a explicat muzicianul. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Viorel Cataramă: „Nicușor Dan nu are structuri de sprijin. Ilie Bolojan este cel care conduce gruparea neo-marxistă”
10:30
Viorel Cataramă: „Nicușor Dan nu are structuri de sprijin. Ilie Bolojan este cel care conduce gruparea neo-marxistă”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan analizează felul în care au fost tratați liderii români la ONU: Toată lumea știa ce s-a întâmplat cu drona de la Galați. Când au încercat lideri români să convoace Articolul 4 NATO, le-a fost refuzată această acțiune
10:00
Valentin Stan analizează felul în care au fost tratați liderii români la ONU: Toată lumea știa ce s-a întâmplat cu drona de la Galați. Când au încercat lideri români să convoace Articolul 4 NATO, le-a fost refuzată această acțiune
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan critică măsura MAE de a expulza Consulul Rusiei, după drona de la Galați și se întreabă ce se întâmplă după incidentul cu drona ucraineană de la Constanța
09:00
Valentin Stan critică măsura MAE de a expulza Consulul Rusiei, după drona de la Galați și se întreabă ce se întâmplă după incidentul cu drona ucraineană de la Constanța
ACTUALITATE Ovidiu Lipan Țăndărică: „Trupa Phoenix și-a ratat marea șansă în Germania. Nicu nu a vrut să accepte propunerile pe care le primeam”
08:30
Ovidiu Lipan Țăndărică: „Trupa Phoenix și-a ratat marea șansă în Germania. Nicu nu a vrut să accepte propunerile pe care le primeam”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă Tomac ajunge premier, AUR câștigă alegerile din 2028 fără probleme”
08:00
Dan Dungaciu: „Dacă Tomac ajunge premier, AUR câștigă alegerile din 2028 fără probleme”
ACTUALITATE De ce nu a primit Ovidiu Lipan Țăndărică viză în perioada comunismului? „Am avut de când eram copil dosar făcut de Securitate”
07:30
De ce nu a primit Ovidiu Lipan Țăndărică viză în perioada comunismului? „Am avut de când eram copil dosar făcut de Securitate”
Mediafax
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Digi24
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
Cancan.ro
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula unde Simona Halep a fost pozată cu Dorin Mateiu
Adevarul
Nici UDMR nu vrea să voteze guvernul. Hunor așteaptă retragerea lui Tomac SURSE
Mediafax
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
Click
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an. Nu ai nevoie de studii universitare. „Am multă libertate”
Digi24
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
Cancan.ro
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
Descopera.ro
De ce Pământul nu are inele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Ce este Marele Atractor și de ce ne îndreptăm spre el cu 600 de kilometri pe secundă?
SĂNĂTATE Trei schimbări simple în rutina zilnică pot reduce cu până la 57% riscul de infarct și accident vascular cerebral
10:17
Trei schimbări simple în rutina zilnică pot reduce cu până la 57% riscul de infarct și accident vascular cerebral
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Învățarea este ca și cum ai înainta împotriva…” Lecții despre dezvoltare și de ce nu ar trebui să încetezi să înveți
10:05
Proverbul chinezesc al zilei: „Învățarea este ca și cum ai înainta împotriva…” Lecții despre dezvoltare și de ce nu ar trebui să încetezi să înveți
INEDIT Taxă pe prosop, introdusă de un hotel de 3 stele din Mamaia în 2027. Câți lei trebuie să plătești dacă murdărești prosopul
10:00
Taxă pe prosop, introdusă de un hotel de 3 stele din Mamaia în 2027. Câți lei trebuie să plătești dacă murdărești prosopul
ANALIZA de 10 Cum s-au aliniat planetele pentru Putin, în anul 1999. Viitorul lider de la Kremlin învățase din înfrângerea din 1996. „Palid ca moartea, rătăcea în tăcere prin Palatul Mariinski”
10:00
Cum s-au aliniat planetele pentru Putin, în anul 1999. Viitorul lider de la Kremlin învățase din înfrângerea din 1996. „Palid ca moartea, rătăcea în tăcere prin Palatul Mariinski”
TEHNOLOGIE Administrația Trump a blocat accesul străinilor la cea mai puternică unealtă de inteligență artificială din lume
09:58
Administrația Trump a blocat accesul străinilor la cea mai puternică unealtă de inteligență artificială din lume
INFRASTRUCTURĂ Prima inaugurare de pe Autostrada Transilvania în 2026 se apropie. Punctul-cheie care decide deschiderea traficului
09:56
Prima inaugurare de pe Autostrada Transilvania în 2026 se apropie. Punctul-cheie care decide deschiderea traficului

Cele mai noi

Trimite acest link pe