În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică, artist, muzician și percuționist, a vorbit despre primele concerte din Germania în care plata era jumătate de pui și cartofi prăjiți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre primele concerte din Germania în care plata era jumătate de pui și cartofi prăjiți. Acesta a început prin a povesti o întâmplare din Germania. Artistul povestește că fuseseră contactați de doi români care pretindeau că au fost în lagăr. Nicu Covaci a fost cel care a reușit să organizeze o întâlnire. Muzicianul povestește că ei rămăseseră în casa unui olandez care plecase într-o călătorie în jurul lumii. Țăndărică susține că a fost ceva suspicios la cei doi români, cel mai probabil erau securiști. Acesta povestește și despre concertele pe care le-a dat pentru cluburi sportive de copii.
„Erau doi tipi care au spus că au venit din lagăr, din Berna. Da, după vreo trei luni după ce am ajuns noi și ne-am stabilit. Domnule, problema e că ăștia doi tipi au spus că au fost și ei în lagăr și au auzit de noi. Și să vină la Bielefeld, unde locuiam noi. Erau români și ei. Locuiam într-o locuință, fiecare cu camera lui, cu sală de repetiții, foarte fain… Aveam grădină, televizor color, mobilat, aparatură de grădină, ceva… Plecase tipul un an de zile în jurul lumii, un olandez… Și noi dacă am rămas, Nicu Covaci a aranjat, avem totul gata. Ideea e că ăștia au venit ca să fie și cu noi. Cum ați ajuns voi aici, una, alta… Nicu i-a primit, iar eu am fost totdeauna sceptic. Bă, băiatule, după un concert pe care l-am avut în High Park, așa se chema acolo… Că la început cântam în cluburi de copii care jucau fotbal de masă și tenis de masă. Și noi cântam Mică Țicaniadă și Negru Vodă. Nu înțelegeau nimic, ce să mai… Așa am început. Se terminaseră banii, că eram numai pe petreceri, și ajunseserăm să cântăm la un Ibis pe jumătate de pui și niște cartofi prăjiți.”, a explicat muzicianul.