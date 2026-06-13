În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică, artist, muzician și percuționist, a vorbit despre primele concerte din Germania în care plata era jumătate de pui și cartofi prăjiți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Că la început cântam în cluburi de copii care jucau fotbal de masă și tenis de masă. Și noi cântam Mică Țicaliadă și Negru Vodă. Nu înțelegeau nimic, ce să mai… Așa am început. Se terminaseră banii, că eram numai pe petreceri, și ajunseserăm să cântăm la un Ibis pe jumătate de pui și niște cartofi prăjiți.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre primele concerte din Germania în care plata era jumătate de pui și cartofi prăjiți. Acesta a început prin a povesti o întâmplare din Germania. Artistul povestește că fuseseră contactați de doi români care pretindeau că au fost în lagăr. Nicu Covaci a fost cel care a reușit să organizeze o întâlnire. Muzicianul povestește că ei rămăseseră în casa unui olandez care plecase într-o călătorie în jurul lumii. Țăndărică susține că a fost ceva suspicios la cei doi români, cel mai probabil erau securiști. Acesta povestește și despre concertele pe care le-a dat pentru cluburi sportive de copii.