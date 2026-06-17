Ce jocuri face Nicușor Dan? Gen. Silviu Predoiu: Au fost sociologi care au declarat că președintele joacă șah, dar el joacă table de fapt”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum sociologii au spus că Nicușor Dan joacă șah, însă el joacă table cu destinul țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „În acest moment, România nu e condusă. Da, spuneam eu, e condusă de întâmplare. Noi reacționăm, nu planificăm. Noi reacționăm la evenimente. Și atunci întrebarea este: cum mai rezistă România? Și răspunsul este foarte simplu… România rezistă nu datorită politicienilor, ci în ciuda politicienilor. România rezistă datorită bugetarilor pe care îi înjurăm, dar care merg la serviciu în fiecare dimineață. Îi văd înghesuindu-se în tramvaiul 10 și 11.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum sociologii au spus că Nicușor Dan joacă șah, însă el joacă table cu destinul țării. Acesta a început prin a spune că sunt diverși oameni care încearcă să găsească o strategie în acțiunile lui Nicușor. Generalul afirmă că este foarte greu de perceput pentru oamenii de rând că suntem conduși fără absolut niciun plan de țară. Acesta susține că este mai ușor de înțeles că planul președintelui este unul greșit, decât că Nicușor Dan conduce la întâmplare.