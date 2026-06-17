Ce jocuri face Nicușor Dan? Gen. Silviu Predoiu: Au fost sociologi care au declarat că președintele joacă șah, dar el joacă table de fapt”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum sociologii au spus că Nicușor Dan joacă șah, însă el joacă table cu destinul țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum sociologii au spus că Nicușor Dan joacă șah, însă el joacă table cu destinul țării. Acesta a început prin a spune că sunt diverși oameni care încearcă să găsească o strategie în acțiunile lui Nicușor. Generalul afirmă că este foarte greu de perceput pentru oamenii de rând că suntem conduși fără absolut niciun plan de țară. Acesta susține că este mai ușor de înțeles că planul președintelui este unul greșit, decât că Nicușor Dan conduce la întâmplare.
„Domnul Tucă, știu că vor fi destul de mulți care nu sunt de acord cu mine. Oameni care caută o strategie în acțiunile domnului Nicușor Dan. Caută un înțeles, pentru că cea mai mare spaimă a oricărui cetățean este să-și dea seama că e condus de întâmplare, că nu există niciun plan. Și atunci un plan rău este mult mai bun decât niciun plan. Și atunci începem să găsim strategii. Am văzut sociologi care au spus că Nicușor Dan joacă un șah politic foarte bine regizat. Eu zic, cred că joacă table și habar n-are, dă zar ce-i pică. Am văzut oameni care spun că Nicușor Dan știe exact ce face. Știți cum? Dacă vrem, găsim un înțeles în acțiunile lui Nicușor Dan… În aceeași măsură în care, dacă vrem, găsim un sens în spusele lui Călin Georgescu. Deci, există această șansă. Dacă tu cauți ceva, poți să găsești sens în orice. Dar convingerea mea este că nu are niciun plan și că merge efectiv la întâmplare. În acest moment, România nu e condusă. Da, spuneam eu, e condusă de întâmplare. Noi reacționăm, nu planificăm. Noi reacționăm la evenimente. Și atunci întrebarea este: cum mai rezistă România? Și răspunsul este foarte simplu… România rezistă nu datorită politicienilor, ci în ciuda politicienilor. România rezistă datorită bugetarilor pe care îi înjurăm, dar care merg la serviciu în fiecare dimineață. Îi văd înghesuindu-se în tramvaiul 10 și 11.”, a explicat generalul.