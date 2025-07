Silviu Predoiu: „Anastasiu a dat șpagă de 96 de ori și a 97-a oară și-ai dat seama că e ceva în neregulă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre certificatul ORNISS în cazul Anastasiu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Silviu Predoiu a vorbit despre certificatul ORNISS. Acesta susține că multe categorii primesc acest certificat, cu excepția parlamentarilor, membrilor Guvernului și magistraților. Parlamentarii primesc acces la informații clasificate prin simpla numire a lor în funcție. Despre certificatul ORNISS, spune generalul, trebuie să fie cerută verificarea cuiva de către instituția angajatoare. Serviciile nu pot face verificări fără să se ceară. Cât despre scandalul Anastasiu, Predoiu spune că problema se constituie din aceste numiri făcute pe prietenii. Ironic, acesta se întreabă dacă numărul moralității domnului Anastasiu este 96. De 96 de ori a dat mită, dar a 97-a oară a simțit că ceva nu este în regulă.

„Dacă nu depune cineva o plângere, o sesizare, nu te apuci să cauți. Asta e treaba angajatorului. Cu cine a vorbit, cu cine s-a consultat? Iau toate deciziile. Astea sunt regretabilele erori. L-am adus pe domnul Dragoș Anastasiu pentru că am fost cu el la două chef-uri și mi s-a părut că e foarte interesat. Haideți să hotărâm. Certificatul ORNISS se obține pentru o serie de categorii. Multe, majoritatea, cu excepția parlamentarilor, cu excepția membrilor Guvernului și magistrați, procurori, judecători, la care e cu totul altă treabă. Unii o primesc automat, odată cu depunerea jurământului membrii Guvernului au acces la documente clasificate, deci nu sunt verificați. Trebuie să ceară cineva, un decident, niște verificări cu argumente ca să poți să te ocupi de așa ceva, altfel ei sunt avizați. Serviciu nu se poate apuca să verifice. E absolut penibil. Asta mă supără. Minciuna și falsificarea! Am mai zis asta. Tu ai dat șpagă de 12 ori pe an, sub formă de salariu, în vreme de 8 ani. Deci ai dat șpagă de 96 de ori și a 97-a oară ți-ai dat seama că e ceva în neregulă. 96 e cifra limită pentru moralitate.”, a explicat generalul.