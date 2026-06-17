Ce ni se ascunde? Gen. Silviu Predoiu: „Cred că ucrainenii au detonat drona din Constanța când au văzut că românii se pregăteau să umble la ea și ar fi aflat traseul și misiunea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, generalul Silviu Predoiu a vorbit despre lacunele grave ale României la nivel de instituții, dar și privind informarea populației pentru situații militare limită. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Generalul Silviu Predoiu susține că procedurile precum avertizările RO-ALERT sunt lipsite de utilitate în situații limită, atâta timp cât populația nu este informată cu privire la măsurile necesare. Fără o instruire clară a cetățenilor, aceste mesaje nu fac altceva decât să genereze panică.

„Și ce faci după ce spune că vine drona? A fost pregătită populația? Știe ce să facă? Sau se dau cap în cap vecinii pe culoare? Ies bătrânelele pe balcon cu borcanele de murături? Degeaba dai RO-ALERT dacă n-ai pregătit populația cu ce trebuie să facă.”

Gen. Silviu Predoiu: „Serviciile secrete pot să anticipeze acest gen de acțiuni

Generalul afirmă cu sarcasm că, deși au fost investite sume importante în apărarea militară, aparatul de stat este total depășit. Un exemplu clar în acest sens este gestionarea situației dronei prăbușite în portul Constanța.