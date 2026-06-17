Ce ni se ascunde? Gen. Silviu Predoiu: „Cred că ucrainenii au detonat drona din Constanța când au văzut că românii se pregăteau să umble la ea și ar fi aflat traseul și misiunea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, generalul Silviu Predoiu a vorbit despre lacunele grave ale României la nivel de instituții, dar și privind informarea populației pentru situații militare limită. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Generalul Silviu Predoiu susține că procedurile precum avertizările RO-ALERT sunt lipsite de utilitate în situații limită, atâta timp cât populația nu este informată cu privire la măsurile necesare. Fără o instruire clară a cetățenilor, aceste mesaje nu fac altceva decât să genereze panică.
„Și ce faci după ce spune că vine drona? A fost pregătită populația? Știe ce să facă? Sau se dau cap în cap vecinii pe culoare? Ies bătrânelele pe balcon cu borcanele de murături? Degeaba dai RO-ALERT dacă n-ai pregătit populația cu ce trebuie să facă.”
Generalul afirmă cu sarcasm că, deși au fost investite sume importante în apărarea militară, aparatul de stat este total depășit. Un exemplu clar în acest sens este gestionarea situației dronei prăbușite în portul Constanța.
„Noi cumpărăm echipamente de la Rheinmetall de șase miliarde, dar am avut o dronă navală încărcată cu 300 kg de explozibil, la care s-au uitat vreme de patru ore și jumătate toți reprezentanții statului. Ucrainenii cred că au distrus-o ei când or fi luat ai noștri hotărârea târziu, că ar vrea să umble la ea. Și au zis nu, decât să citiți traseul și să vedeți că de fapt nu era rătăcită… Serviciile secrete pot să anticipeze acest gen de acțiuni. Puteau să facă proteste. CSAT-ul, în cadrul parteneriatului cu Ucraina, să facă proteste, să discute, să-i urecheze. Noi n-am făcut nimic. Țineți minte drona din Grecia, pentru care grecii au cerut scuze și le-au primit, în timp ce Grecia a cerut explicații, președintele dădea explicații pentru Ucraina. Așa se întâmplă, e război, ce să facă și ei? Se apără cum pot. Serviciul intern are niște proceduri. Ele trebuie însă aprobate. Mi-e foarte neclar de ce s-au adunat toți acolo. Cu cât sunt mai multe instituții implicate, cu atât e mai greu.”