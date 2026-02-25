Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Nicio persoană din servicii nu a specificat ingerința rusă în rapoartele oficiale. Știu foarte bine că politicienii se sucesc”

Malina Maria Fulga
25 feb. 2026, 23:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a vorbit despre raportul SIE privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, afirmând că în raport nu s-ar găsi dovezi clare privind ingerința rusă în procesul electoral. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul ofițer SIE, Silviu Predoiu, susține că în raportul privind anularea alegerilor, serviciile secrete nu au adus niciun fel de acuzații clare privind ingerința rusă în alegerile din România, ci mai degrabă niște premise și ipoteze. Acesta susține că niciun ofițer SIE nu și-ar asuma astfel de declarații clare, dat fiind faptul că la raport nu au fost atașate și dovezi.

„Convingerea mea este că li s-a cerut să facă un raport. Raportul SIE nici măcar n-a fost declasificat. SIE a prezentat un raport nesecret în stat, ceea ce spune foarte mult. SIE a prezentat o serie de premise: «În toată lumea acționează serviciile ruse, promovează. Nu este exclus ca serviciile unei anumite puteri să acționeze și în România.» Erau doar prezumții. Niciunul dintre servicii nu și-a asumat o asemenea chestie, pentru că nu a existat, și oamenii ăștia știu că politicianul, până la urmă, se scoate.”

Anularea alegerilor din decembrie 2024

Întrebat cine ar fi putut da ordinul pentru anularea alegerilor, Predoiu a răspuns clar că singurii oameni politici capabili de o asemenea decizie erau Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu, președintele și prim-ministrul de la acea vreme.

„Eu sunt convins că a fost o discuție între Ciolacu, Ciucă și Iohannis. Ei erau cei care stabileau, erau atunci încă înfrățiți. Ciucă era președintele Senatului atunci. Ciolacu și Iohannis, ei erau. Serviciile nu aveau nicio miză.”

