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Ce se întâmplă dacă propunerile lui Nicușor Dan nu sunt acceptate de Parlament? Dan Dungaciu: „Constituția spune că trebuie să mergi înspre alegeri anticipate”

Malina Maria Fulga
Ce se întâmplă dacă propunerile lui Nicușor Dan nu sunt acceptate de Parlament? Dan Dungaciu: „Când Parlamentul nu mai funcționează, Constituția spune că trebuie să mergi înspre alegeri anticipate”
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Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a criticat acțiunile primarului Nicușor Dan, atrăgând atenția asupra anumitor derapaje democratice. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu susține că o funcționare defectuoasă a Parlamentului nu justifică intervenția Executivului. Conform legislației în vigoare, o astfel de situație se poate rezolva prin alegeri anticipate, adaugă analistul.

De asemenea, învățatul face o paralelă istorică. El compară acțiunile acestuia cu cele din spectrul autoritarismului monarhic. Totodată, aduce în perspectivă o nouă ipoteză, întrebându-se ce se va întâmpla dacă mâine Executivul va decide să intervină personal și în sistemul de justiție, pe motiv că este defectuos.

„În momentul în care Parlamentul nu funcționează, ca să continui ideea apropo de principii, la un moment dat Parlamentul, Legislativul, că de aia avem separația puterilor în stat, Legislativul se blochează. Se poate întâmpla. S-au mai întâmplat. Legislativul se blochează, prin urmare nu mai poate să funcționeze bine. Ce-ți spune Constituția? Dacă nu mai poate funcționa bine și nu mai poate furniza, nu te duci pe stilul Carol al II-lea și îți faci guvernul tău și anulezi Parlamentul. Te duci la anticipate. Asta spune Constituția. Nu vine o putere și o încalecă pe cealaltă. Dacă tu iei Legislativul, mâine iei Justiția, că e nefuncțională. Dacă e separație între puteri în statul ăsta, lasă, dom’le, Legislativul să-și găsească un echilibru. Nu și-l găsește? Îl schimbăm. Că așa spune Constituția. Anticipate. Facem Legislativul să se adecveze, ca să zic așa, opțiunii politice a românilor. Nu-l iei tu în posesie. Că de fapt asta s-a întâmplat. Și acum încearcă să ne acopere ochii, ca să zic așa, cu formulele pe care le-ați citat dumneavoastră: Dar erau atât de proști ăia, încât orice pui acolo, sunt mai buni.”

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