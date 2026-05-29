Dan Dungaciu: „O să cădem între scaune. Vom fi disprețuiți de Germania, dar și de America”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre o izolare internațională a României, îndepărtându-se de Europa, cât și de SUA, și neținând pasul cu evoluția statelor din regiune.

În analiza sa, Dan Dungaciu remarcă o strategie duplicitară a României, care a trecut în scurt timp de la o poziție pro-europeană la una pro-americană. Rezultatul constă în neîncrederea ambelor tabere. De asemenea, acesta remarcă faptul că statele europene trec prin schimbări majore de identitate. În acest timp, liderii României rămân la aceleași metode, nereușind să țină pasul cu actuala realitate geopolitică globală.

„Noi am sărit, după un an de zile, cu o strategie de securitate pro-europeană, cu Bolojan, cu nemții. Americanii se uită la noi ca la niște pârliți. Și nemții își spun:iarăși românii, iarăși zburători mondiali. Un an de zile au stat cu noi, iarăși au trecut la americani. O să cădem între scaune, domnule Tucă. O să fim disprețuiți de Germania. O să fim disprețuiți de Washington. Și trei, mai e și altceva, stați un pic, că cine a învățat chestia asta, putregaiul ăsta, a zis: domnule, intrăm tare pe Trump. Deci asta înseamnă că președinția ia hățurile, hățurile dimensiunii jocului strategic. Și pentru asta, pentru asta, trebuie un guvern. Deci toată formarea guvernului va trebui privită din perspectiva Cotrocenului, care ia hățurile. Deci îi va trebui un premier al Cotrocenului și, în al doilea rând, suficient de amplu ca să poată să joace. Adică nu va fi un premier care să nu fie al Cotrocenului. Ei nu vor un guvern slab, ca să poată juca cu el. Păi dacă dai jumătate de milion, vrei să joci. Vrei să arăți cine-i șeful. Așa cum contractul ăsta va eșua, așa va eșua și guvernul. Gândiți-vă, domnule Tucă, că lumea nu se uită la România. România este complet irelevantă în toată povestea. Oamenii acum în Europa încep să se schimbe. Noi nu înțelegem un lucru: de unde toată Europa, identitatea lor se schimbă. Statele se schimbă. Statele se uită altfel la lume. Nemții se uită altfel la lume. Care este paradigma europeană? Este Germania. Sunt două întrebări fundamentale pentru Germania: Germania va cuceri Europa în numele Germaniei sau în numele Europei? Astea sunt singurele întrebări fundamentale. Că ăștia au început să se înarmeze, se uită altfel la propria istorie. Pentru prima dată tineretul german se uită și spune: stai mă puțin, că nu mai trebuie să-mi cer scuze că exist, cum s-a trăit în perioada postbelică, și zice: băi, Germania trebuie să fie puternică. Toate statele încep să-și redefinească identitatea, să regândească, să discute despre sine. Noi stăm ca mediocrul, iertați-mă, ca și cum lumea nu s-a schimbat deloc. Suntem ca acum 10 ani, 20 de ani, cu aceleași metode, cu aceleași prostii, cu aceeași mediocritate strategică. M-a șocat să nu discuți tema fundamentală la nivel de președinție, să ieși și să-ți spui, domnule, în ceea ce privește retragerea submarinelor nucleare, submarinelor americane din zonă.”

Dungaciu critică folosirea războiului hibrid drept armă de mascare a realității politice. Printre aceste realități se numără retragerea submarinelor sau retragerea trupelor americane de la bazele din România.