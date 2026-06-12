Ce se va întâmpla dacă pică proiectul UE? Dan Dungaciu: „Trebuie să ne pregătim, să fim puternici, să discutăm cu americanii, ca atunci când se rupe UE, românii să fie prezenți la noua ordine mondială”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre schimbările pe care le vede în arhitectura de securitate europeană și despre poziția pe care România ar trebui să o ocupe într-un context internațional aflat în transformare. Invitatul a susținut că marile schimbări nu vor veni din statele aflate la periferia Uniunii Europene, ci din marile centre de putere occidentale, iar România trebuie să fie pregătită pentru acel moment. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul a explicat că, în opinia sa, principala preocupare a României trebuie să fie consolidarea relațiilor strategice și pregătirea pentru eventualele reașezări politice care pot apărea în Europa.

Dan Dungaciu: „Noi trebuie să ne pregătim să fim suficient de puternici, să discutăm cu americanii care contează”

Invitatul consideră că România nu are capacitatea de a influența decisiv marile procese geopolitice. Ea trebuie să fie pregătită pentru momentul în care acestea vor produce efecte.

„Noi trebuie să ne pregătim să fim suficient de puternici, să discutăm cu americanii care contează. Când șandramaua se va rupe nu aici, ci la centru, noi să fim pregătiți să spunem prezent la noua ordine europeană.”, afirmă acesta.

Dan Dungaciu spune că România se află în prezent într-o poziție limitată de influență în raport cu marile puteri.

„Sigur că noi suntem mici în acest joc, România. Noi suntem acum la servire, nu la serviciu, la servire.”, afirmă profesorul.

Schimbările politice care vor apărea în Europa vor obliga statele să se repoziționeze și să își redefinească prioritățile.

„Când lucrurile se vor modifica, noi trebuie să avem pregătită o parte de Românie care să spună prezent.”, spune el.

Războiul din Ucraina intră într-o fază de escaladare

Profesorul consideră că următoarea perioadă va fi una extrem de tensionată din punct de vedere militar și politic.

„Războiul acum este unul care va escalada fioros. Anul ăsta va fi fioros, va fi pe totul sau nimic.”, afirmă acesta.

Dungaciu susține că intensificarea conflictului este vizibilă prin deciziile luate de statele occidentale privind sprijinul militar acordat Ucrainei.

„Războiul din Ucraina va fi pe totul sau nimic, pentru că de asta vin escaladările astea nebune.”, spune profesorul.

Una dintre consecințele acestei evoluții va fi creșterea nivelului de implicare militară și tehnologică în conflict.