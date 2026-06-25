Cine a câștigat după căderea Guvernului Veștea în Parlament? Crin Antonescu: „Deznodământul Guvernului Veștea l-a lăsat pe Bolojan la putere”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat efectele politice ale eșecului proiectului guvernamental susținut de Adrian Veștea. Fostul lider liberal consideră că situația creată îl avantajează pe Ilie Bolojan și complică poziția grupului care s-a opus conducerii actuale din interiorul Partidului Național Liberal. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ilie Bolojan a ieșit învingător din această situație

Antonescu susține că actualul context politic i-a oferit lui Ilie Bolojan două avantaje importante în interiorul partidului și în negocierile pentru viitoarea formulă guvernamentală.

„Tot acest deznodământ i-a rezolvat domnului Bolojan două probleme mari. Prima, că mai rămâne încă la putere și negociază de pe poziții oarecum de forță noul posibil guvern.”, afirmă acesta.

Potrivit fostului lider liberal, rezultatul negocierilor îi consolidează poziția în partid.

Crin Antonescu: „PNL nu poate rămâne în această formulă la nesfârșit”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale consideră că efectele cele mai importante se vor vedea în interiorul Partidului Național Liberal.

„L-a lăsat în offside și a decredibilizat acel grup de oameni care practic au făcut o dizidență în interiorul Partidului Național Liberal.”, spune Antonescu.

Situația nu poate fi rezolvată doar prin măsuri disciplinare. În partid există mai multe motive care au generat nemulțumiri.

„Probabil nu toți oamenii care ar fi mers la învestirea Guvernului Veștea sunt neapărat conservatori sau din motivul ăsta erau împotriva lui Bolojan. Puteau fi și alte interese.”, afirmă el.

În opinia sa, tensiunile din partid vor produce schimbări în perioada următoare.

„PNL-ul, s-a văzut și la congres chestiunea asta, nu are cum să rămână așa. La un moment dat niște oameni vor pleca de acolo.”, spune Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a încheiat spunând că este de acord cu una dintre ideile promovate de Ilie Bolojan.