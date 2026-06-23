Verdictul lui Crin Antonescu despre întâlnirea lui George Simion cu Adrian Veștea

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum George Simion și-a schimbat opțiunea în raport cu Guvernul Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Chestiunea este că, după părerea mea, de unde ajunsese pe la amiază, pe la cinci, la un vârf… Așa cum am și spus-o, moment în care Simion s-a purtat extraordinar. Adică a spus ne-ați dat la o parte, ne-ați considerat paria, ne-ați considerat nefrecventabili, ne-ați considerat extremiști… Iată că a venit momentul să recunoașteți că nu e așa. Să recunoașteți că avem dreptul la un dialog și la un statut pe scena politică la care ne dau dreptul voturile.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum George Simion și-a schimbat opțiunea în raport cu Guvernul Veștea. Acesta a început prin a spune că AUR a avut un moment de creștere extraordinară. Politicianul a menționat că AUR a câștigat mult în prima parte a zilei, apoi a pierdut. Acesta afirmă că AUR nu a greșit nevotând Guvernul Veștea, ci prin modul de comunicare deficitar. George Simion, afirmă istoricul, a părut să-și schimbe decizia la influențele altor forțe.