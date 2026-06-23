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Verdictul lui Crin Antonescu despre întâlnirea lui George Simion cu Adrian Veștea

Andrei Rosz
Verdictul lui Crin Antonescu despre întâlnirea lui George Simion cu Adrian Veștea
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum George Simion și-a schimbat opțiunea în raport cu Guvernul Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Chestiunea este că, după părerea mea, de unde ajunsese pe la amiază, pe la cinci, la un vârf… Așa cum am și spus-o, moment în care Simion s-a purtat extraordinar. Adică a spus ne-ați dat la o parte, ne-ați considerat paria, ne-ați considerat nefrecventabili, ne-ați considerat extremiști… Iată că a venit momentul să recunoașteți că nu e așa. Să recunoașteți că avem dreptul la un dialog și la un statut pe scena politică la care ne dau dreptul voturile.

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum George Simion și-a schimbat opțiunea în raport cu Guvernul Veștea. Acesta a început prin a spune că AUR a avut un moment de creștere extraordinară. Politicianul a menționat că AUR a câștigat mult în prima parte a zilei, apoi a pierdut. Acesta afirmă că AUR nu a greșit nevotând Guvernul Veștea, ci prin modul de comunicare deficitar. George Simion, afirmă istoricul, a părut să-și schimbe decizia la influențele altor forțe.

„Ce am observat eu, AUR a avut ieri, până la o anumită oră, în aceeași zi, un punct de creștere extraordinar. Culminând cu prima conferință de presă a lui Simion, aia în care a cerut să vină Veștea. A urcat extraordinar și a fost pe punctul de a obține un câștig politic, așa cum văd eu, foarte mare, enorm. La final însă, mă despart de majoritatea comentatorilor și de majoritatea aprecierilor. Și cred că George Simion și AUR au pierdut ieri, de unde câștigaseră foarte mult. Și au pierdut, nu pentru că n-au votat Guvernul Veștea. Sigur că e o discuție aici dacă era interesul lor politic să-l voteze sau nu, dar n-o să le formulez eu interesul politic, și-l formulează dânșii. Tot ce pot să-ți spun este, în paranteză, că de data asta. Eu, care urmăresc jurnalul video al lui Ion Cristoiu în fiecare seară, cum îl urmăresc de 35 de ani, uneori mă încântă, alte ori l-am înjurat inclusiv public. Uneori îmi place, uneori nu-mi place. Aseară, în acest jurnal, pe care îl și recomand, deci, eu am fost absolut de acord, cuvânt cu cuvânt cu ceea ce a spus maestrul. Cristoiu a spus ca analiză, ca evaluare a deciziei politice, a consecințelor și așa mai departe… Chestiunea este că, după părerea mea, de unde ajunsese pe la amiază, așa pe la după-amiază, pe la cinci, la un vârf… Așa cum am și spus-o, moment în care Simion s-a purtat extraordinar. Adică a spus ne-ați dat la o parte, ne-ați considerat paria, ne-ați considerat nefrecventabili, ne-ați considerat extremiști… Iată că a venit momentul să recunoașteți că nu e așa. Să recunoașteți că avem dreptul la un dialog și la un statut pe scena politică la care ne dau dreptul voturile. Faptul că nu puteți cita nimic extremist din ceea ce am făcut pe scena politică și așa mai departe… La sfârșit însă, nu decizia de a nu vota, dar modul în care ea nu a fost explicată, aerul misterios… Senzația mea a fost și cred că a multor oameni, că, pur și simplu, de la un minut la altul, George Simion își schimba decizia. Vorbea la telefon și atunci te întrebi cu cine… Eu pot să cred orice.”, a explicat politicianul. 

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