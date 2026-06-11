Cine va candida împotriva lui Vance? Dungaciu: „Democrații din SUA sunt într-o criză atât de mare încât nu au un candidat pentru alegerile prezidențiale”

În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre situația politică din Statele Unite și despre echilibrul de putere dintre partide. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Discuția a vizat politica din SUA, alegerile și modul în care funcționează instituțiile americane. Tema principală a fost starea Partidului Democrat și rolul Partidului Republican.
Dan Dungaciu a afirmat că democrații americani s-ar afla într-o perioadă dificilă. El a spus că există tensiuni interne și probleme legate de alegerea unui candidat puternic pentru viitoarele alegeri prezidențiale.
„Candidatul democrat la prezidențiale nu există, afirmă analistul”
În intervenția sa, Dungaciu a discutat și despre rolul lui Donald Trump și despre influența acestuia asupra scenei politice din SUA. El a sugerat că Partidul Republican ar avea o mobilizare mai clară în acest moment.
„Deci democrații sunt într-o criză atât de mare încât nu au reușit să își găsească un candidat. În timp ce domnul Trump a acționat încet și sigur, administrația lui funcționează, iar toți senatorii care au intrat au câștigat. Primarii sunt ai lui Trump”, spune analistul.
Analistul a vorbit și despre modul în care funcționează instituțiile americane. Potrivit declarațiilor sale, sistemul politic din SUA ar trece printr-o perioadă de reașezare și schimbare.
„America lucrează instituțional cu motoarele turate. America o să arate altfel” , conchide Dan Dungaciu