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Cine va candida împotriva lui Vance? Dungaciu: „Democrații din SUA sunt într-o criză atât de mare încât nu au un candidat pentru alegerile prezidențiale”

Serdaru Mihaela
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În cadrul emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre situația politică din Statele Unite și despre echilibrul de putere dintre partide. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Discuția a vizat politica din SUA, alegerile și modul în care funcționează instituțiile americane. Tema principală a fost starea Partidului Democrat și rolul Partidului Republican.

„Criza democraților” din SUA

Dan Dungaciu a afirmat că democrații americani s-ar afla într-o perioadă dificilă. El a spus că există tensiuni interne și probleme legate de alegerea unui candidat puternic pentru viitoarele alegeri prezidențiale.

„Candidatul democrat la prezidențiale nu există, afirmă analistul” 

Donald Trump și influența politică

În intervenția sa, Dungaciu a discutat și despre rolul lui Donald Trump și despre influența acestuia asupra scenei politice din SUA. El a sugerat că Partidul Republican ar avea o mobilizare mai clară în acest moment.

„Deci democrații sunt într-o criză atât de mare încât nu au reușit să își găsească un candidat. În timp ce domnul Trump a acționat încet și sigur, administrația lui funcționează, iar toți senatorii care au intrat au câștigat. Primarii sunt ai lui Trump”, spune analistul.

Instituțiile din Statele Unite

Analistul a vorbit și despre modul în care funcționează instituțiile americane. Potrivit declarațiilor sale, sistemul politic din SUA ar trece printr-o perioadă de reașezare și schimbare.

„America lucrează instituțional cu motoarele turate. America o să arate altfel” , conchide Dan Dungaciu

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