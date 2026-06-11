Contestatarii lui Bolojan au dispărut. Ion Cristoiu: „Dizidența din PNL s-a terminat. A contribuit foarte mult declarația lui Nicușor Dan de seara trecută. PNL a răspuns la atacul președintelui așa cum trebuia”

În emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a afirmat că tensiunile din PNL s-au încheiat și că partidul are șanse să se refacă, devenind din nou o alternativă politică importantă, capabilă să concureze pe cont propriu. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Cristoiu susține că declarațiile recente ale lui Nicușor Dan au avut un rol important în această schimbare. El consideră că reacția conducerii PNL a fost fermă și a dus la închiderea oricărei forme de dizidență din partid.

„Este clar că dizidența din PNL s-a încheiat. O contribuție serioasă la spulberarea acestei dizidențe a avut-o ieșirea isterică a lui Nicușor Dan” , spune Ion Cristoiu

PNL, posibilă alternativă politică

De asemenea, Ion Cristoiu crede că PNL are șansa să se refacă și să devină o alternativă politică importantă în perioada următoare. În opinia sa, partidul ar putea câștiga mai multă susținere dacă își păstrează unitatea.