Crin Antonescu: „AUR nu este un partid extremist. Un partid extremist nu s-ar fi comportat așa de civilizat când au fost anulate alegerile”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu a vorbit despre partidele care au asistat pasiv la situația de instabilitate politică în care a ajuns România, dar și despre acuzațiile de extremism aduse partidului AUR de-a lungul timpului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu susține că principalul vinovat pentru haosul politic actual ar fi chiar Partidul Social Democrat. Dat fiind faptul că partidele nu au putut să guverneze împreună, președintele a decis să ia situația în propriile mâini, spune invitatul. Astfel, a decis să-și formeze propria formulă guvernare, în fruntea căreia a pus un premier independent.

„Partidele sunt de vină. Și, în primul rând, PSD-ul. Pentru că măcar PNL-ul, Bolojan, au asumat ei o tactică. Au zis: „Dom’le, nu-i interesant ce se întâmplă cu țara până una alta, lasă că strângem noi aici și luăm mai târziu”. Aici îmi permit să nu iau decât în glumă termenul de lovitură de stat, pentru că lovituri de stat au dat oameni totuși serioși. Carol al II-lea a fost o personalitate destul de sinistră. Nevolnici au fost mulți, dar nevolnici sunt, în primul rând, PSD-iștii. Îmi pare rău de situația asta. Și atunci Nicușor Dan, cu ghilimele sau fără, a ținut deja discursul loviturii. Adică el a spus: „Dom’le, eu pun acum un guvern dacă partidele nu sunt în stare, eu pun un guvern pe care l-am gândit eu și de acum conduc eu țara, că uite, eu am fost ales și am fost ales să o duc spre Occident și ca atare o duc spre Occident”. ”

Crin Antonescu: „AUR e un partid mielușel”

Crin Antonescu a vorbit și despre eticheta primită de partidul AUR de partid extremist. În opinia sa, AUR nu ar avea semnalmentele unei formațiuni politice extremiste. El dă ca exemplu reacția AUR de la anularea alegerilor prezidențiale. În țări mai dezvoltate din Europa, dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, reacția unui partid extremist ar fi fost una de-a dreptul violentă, sugerează invitatul.