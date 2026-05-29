Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu a criticat dur actuala linie de partid a Partidului Național Liberal, pe care l-a cârmuit cu ani în urmă.

Crin Antonescu a vorbit despre decăderea PNL-ului și factorii care au provocat-o. El susține că nu fuziunea cu PDL a dus partidul în acest punct. De vină ar fi vechii peneliști, care în trecut au luptat împotriva regimului Traian Băsescu. Acum, spune el, aceștia s-ar fi predat foștilor adversari din slugărnicie față de regimul Iohannis.

Crin Antonescu: „Ilie Bolojan încearcă să transforme Partidul Național Liberal”

În ceea ce îl privește pe actualul lider al liberalilor, Antonescu spune că nu ar fi un reformist așa cum a fost prezentat. Scopul lui ar fi ștergerea trecutului partidului și impunerea unei viziuni noi, departe de rădăcinile liberale.