Crin Antonescu: „Văd oameni din vechiul PNL care își bat joc de partid și îl distrug prin spațiul public”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu a criticat dur actuala linie de partid a Partidului Național Liberal, pe care l-a cârmuit cu ani în urmă.
Crin Antonescu a vorbit despre decăderea PNL-ului și factorii care au provocat-o. El susține că nu fuziunea cu PDL a dus partidul în acest punct. De vină ar fi vechii peneliști, care în trecut au luptat împotriva regimului Traian Băsescu. Acum, spune el, aceștia s-ar fi predat foștilor adversari din slugărnicie față de regimul Iohannis.
„Toată lumea spune așa: Din cauză că ați fuzionat cu PDL, și PDL, adică băsiștii, au pus mâna pe partid. Nu este adevărat și nu este corect. Adică eu aș putea să spun, dacă ar fi să fac această diferențiere, că în vremea asta din urmă, și în vremea lui Iohannis, și în vremea asta, eu văd oameni din vechiul PNL făcându-se de râs, dovedindu-se lipsiți de onoare și bătându-și joc de replica istoriei acestui partid de după ’90. Eu nu am văzut PDL-iști, eu nu l-am văzut nici pe Emil Boc, iar cu atât mai puțin pe un om ca Flutur, pe unul ca George Scripcaru, oameni care știu foarte bine despre ce vorbim atunci când vorbim de abuzurile din jurul nostru, despre ororile regimului Băsescu și despre ceea ce ar trebui să fie demnitatea unui partid. Eu nu pe ăștia i-am văzut. I-am văzut pe unii din PNL care au traversat, și sub conducerea lui Tăriceanu, și sub conducerea mea, această bătălie cu băsismul, care a fost o bătălie împotriva unui partid-stat, care a fost o bătălie împotriva unui regim abuziv, care a fost o bătălie împotriva falsificării instituțiilor esențiale ale democrației și statului de drept. Ori oamenii aceia care au trăit asta, astăzi stau cot la cot și cinstesc, la loc de onoare, nu mă refer aici la Tănase, pe tot felul de argați ai băsismului. Oamenii aceia vin să facă ordine în PNL. Oamenii aceia vin să spună ce anume trebuie să facă PNL-ul.”
În ceea ce îl privește pe actualul lider al liberalilor, Antonescu spune că nu ar fi un reformist așa cum a fost prezentat. Scopul lui ar fi ștergerea trecutului partidului și impunerea unei viziuni noi, departe de rădăcinile liberale.
„Și dacă eu am ceva împotriva lui Ilie Bolojan, ăsta e primul lucru, și l-am spus totdeauna. Că vorbim după aceea de cum a guvernat, că vorbim după aceea pe cine reprezintă, că vorbim după aceea despre minciunile spuse în această guvernare, până în ziua de azi, până la legea salarizării, asta e partea a doua. Pentru mine, principalul lucru este această încercare de transformare a partidului. Știi, exact cum se întâmpla în perioada interbelică în Uniunea Sovietică. Erau copii care erau făcuți orfani, părinții le erau duși în lagăr, iar ei erau duși în orfelinatele sovietice. Cam asta vrea să facă Bolojan, acum să înceapă istoria lui nouă și băsistă. Băsistă, repet, fără pedeliști și chiar fără Băsescu. Tu ai văzut că până și Băsescu le-a spus: „Nu-l puteți pune pe Bolojan înaintea țării, dacă aveți vreo responsabilitate pentru țară”. Până și Băsescu le-a spus acest lucru. Însă s-a întâmplat asta, în principal, prin vina, nu, repet, a vechilor PDL-iști, ci a unor oameni și aici sunt perfect de acord și cu Tănase, și cu oricine o spune care, în vremea regimului Iohannis, au făcut din slugărnicie, din nu știu, până la urmă, din ce motiv, și au crescut o generație. Generația celor care nu se lasă ea condamnată.”