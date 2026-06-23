Crin Antonescu comentează discursul lui Ciprian Ciucu de la Congresul PNL: „A ținut un discurs care ar fi putut să fie spus doar de noi. El a fost crescut de Monica Macovei”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre discursul lui Ciprian Ciucu din Congresul PNL. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre discursul lui Ciprian Ciucu din Congresul PNL. Acesta a început prin a spune că a remarcat discursul primarului Capitalei. Ceea ce sesizează politicianul este problema conexiunilor politice ale lui Ciucu. Acesta afirmă că Ciprian Ciucu a fost crescut de Monica Macovei și de alți apropiați ai lui Băsescu.
„Chiar am remarcat discursul lui Ciprian Ciucu. Am și spus în postarea pe care am făcut-o după congres… Am și spus despre Ciucu că a vorbit foarte frumos și am și adăugat că parcă m-am auzit pe mine în 2009. Mica problemă a domnului Ciucu, pe care încă o dată eu îl consider nevinovat până la proba contrarie, că așa știu eu…. Mica problemă este că din 2009 și până acuma, domnul Ciucu a fost mereu crescut lângă Monica Macovei personal, cu Băsescu și cu ăștia. Și este halucinant. Într-adevăr, n-am alt cuvânt, deși ăsta nu-mi place, să vezi cum oamenii ăștia, domnul Ciucu… Domnul Sighiartău, care a fost băiat de casă pe la Băsescu și pe la toți oamenii apropiați ai sistemului de forță Băsescu, mare erou a luptei împotriva PSD-ismului. Singurul, atenție, singurul PNL-ist din toată Transilvania care n-a câștigat niciodată împotriva PSD-ului, acolo, în inima Ardealului. Denunțând sistemul ăsta… De parcă, domnule, n-ar avea prim-ministru, n-ar avea președintele pe care ei l-au susținut… Că nu l-am pus pe Nicușor nici eu, nici tu. Denunță ei sistemul… Adică mai au să spună că, nu știu, Georgescu sau Simion sunt sistemul.”, a explicat politicianul.