Crin Antonescu comentează discursul lui Ciprian Ciucu de la Congresul PNL: „A ținut un discurs care ar fi putut să fie spus doar de noi. El a fost crescut de Monica Macovei”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre discursul lui Ciprian Ciucu din Congresul PNL. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Domnul Sighiartău, atenție, este singurul PNL-ist din toată Transilvania care n-a câștigat niciodată împotriva PSD-ului, acolo, în inima Ardealului. Denunțând sistemul ăsta… De parcă, domnule, n-ar avea prim-ministru, n-ar avea președintele pe care ei l-au susținut… Că nu l-am pus pe Nicușor nici eu, nici tu. Denunță ei sistemul… Adică mai au să spună că, nu știu, Georgescu sau Simion sunt sistemul.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre discursul lui Ciprian Ciucu din Congresul PNL. Acesta a început prin a spune că a remarcat discursul primarului Capitalei. Ceea ce sesizează politicianul este problema conexiunilor politice ale lui Ciucu. Acesta afirmă că Ciprian Ciucu a fost crescut de Monica Macovei și de alți apropiați ai lui Băsescu.