Crin Atonescu, pesimist cu schimbarea lui Bolojan

Criza din coaliţie nu merge, dar merge. Aceasta pare să fie concluzia la care a ajuns fostul lider PNL, Crin Antonescu.

Antonescu crede că PSD şi PNL sunt într-o campanie timpurie, însă recomandă calm şi temperanţă, spune Antonescu, într-o intervenţioe telefonică la Antena 3 CNN, duminică seara.

„Această coaliţie nu merge. Pare chiar că principalele componente ale guvernării sunt într-un fel de campanie electorală prematură cu mai mare preocupare pentru asta decât pentru actul guvernării în sine. Problema este dacă mai rezistă societatea românească. Rezistă la multe şi va rezista şi la acest guvern. Eu cred că acest guvern va ma dura, cu dl Bolojan în frunte. Şi cu USR.”

„Cred că acest guvern mai rămâne. A început să le placă”

Crin Antonescu spune că acest guvern va mai dura, cu Ilie Bolojan în frunte şi cu USR în componenţă.

„Bolojan e userist de bună voie şi cu plăcere. Eu cred că guvernul mai rămâne, şi cu Bolojan, şi cu USR şi cu PSD, pentru că a început să le placă şi să le convină domnul Bolojan îşi consolidează statutul de luptător, tenor principal în lupta împotriva PSD-ului. Domnul Nicușor, dovedind ceva șovăială în fața suporterilor săi anti-pesediști. PSD-ul are un cap al răutăților, anume Bolojan, pe care îl poate indica și împotriva căruia luptă eroic, dar fiind în același guvern. Și cred că lucrul acesta se poate prelungi, adică putem fi condamnați la reformă, nu chiar pe viață, dar pe durată lungă, Reformă, cu ghilimele”, a mai spus Antonescu la Antena 3 CNN.

Cron Antonescu: „Nu cred că vor fi alegeri anticipate”

„Nu cred că vor fi alegeri anticipate, nu cred într-o schimbare apropiată de guvern.

Cred că vor ține așa, nu știu cât sper să rezistăm, să putem vedea” a mai spus Antonescu, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Nici măcar USR nu va pleca din guvern, având în vedere că „e partidul cu cele mai importante poziții”, mai spune fostul liberal.

„USR-ul are poziții de forță cu adevărat în guvern, mai ales în acest context. Aș putea spune că e partidul cu cele mai importante poziții și nu cred că PSD-ul are în acest moment disponibilitatea de a pune capăt acestei colaborări. Cu un guvern și cu USR și cu PSD nu poate funcționa. N-a funcționat un USR și PNL, dar USR și PSD chiar nu se poate. După cum vedeți.”

