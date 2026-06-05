Crin Antonescu ironizează situația politică din România. Ce spune despre liderii actuali și despre „putiniști” și PSD-iști

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat situația politică din România și dificultățile legate de formarea unei majorități guvernamentale. Fostul lider liberal a susținut că problema principală a țării nu este doar disputa dintre partide, ci și lipsa unor lideri capabili să gestioneze provocările actuale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitatul a vorbit despre negocierile politice din ultimele săptămâni și despre posibilitatea apariției unor alianțe în Parlament.
Antonescu a afirmat că actuala situație politică este marcată de incertitudine.
„Chiar să asistăm la ceea ce numesc ei trădători, adică vreo câțiva în cârdășie cu Nicușor, să se ducă și să-i dea voturile dacă e nevoie, nu știu.”, spune acesta.
Fostul lider liberal a declarat că urmărește cu interes reacția lui Ilie Bolojan în noul context politic.
„Sunt curios să-l văd pe Bolojan făcând opoziție nu împotriva PSD-ului, ci împotriva lui Nicușor și-a lui Tomac.”, afirmă el.
Invitatul „a pus” un diagnostic clasei conducătoare și instituțiilor importante din România.
„Cert este că țara asta nu are lideri.”, afirmă Crin Antonescu.
Fostul lider liberal a criticat activitatea actualului președinte.
„Președintele este incapabil, e limpede, e incapabil în mai toate punctele de vedere pentru funcția pe care o exercită.”, spune acesta.
Antonescu consideră că lipsa liderilor nu se regăsește doar în politică.
„Unde mai sunt lideri? La PSD? La PNL? Nu. Poate la PNL există o iluzie. Nu. Nu există nici acolo. Armata e, cum o vedeți, decapitată sau autodecapitată. Și la biserică sunt probleme. Mediul academic e otrăvit de plagiat și imposturi.”, spune Crin Antonescu.
Antonescu a afirmat că România își consumă energia în conflicte politice și etichetări reciproce, în loc să se concentreze pe problemele importante.
„E o țară care nu are lideri, nici politici, nici altfel, în momente foarte complicate. Parcă am înnebunit exact când ne trebuia puțină luciditate și, până la urmă, asta e valoarea noastră.”, susține Crin Antonescu.