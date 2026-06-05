Crin Antonescu ironizează situația politică din România. Ce spune despre liderii actuali și despre „putiniști” și PSD-iști

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat situația politică din România și dificultățile legate de formarea unei majorități guvernamentale. Fostul lider liberal a susținut că problema principală a țării nu este doar disputa dintre partide, ci și lipsa unor lideri capabili să gestioneze provocările actuale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a vorbit despre negocierile politice din ultimele săptămâni și despre posibilitatea apariției unor alianțe în Parlament.

Crin Antonescu: „Sunt curios să-l văd pe Bolojan făcând opoziție nu împotriva PSD-ului, ci împotriva lui Nicușor și-a lui Tomac”

Antonescu a afirmat că actuala situație politică este marcată de incertitudine.

„Chiar să asistăm la ceea ce numesc ei trădători, adică vreo câțiva în cârdășie cu Nicușor, să se ducă și să-i dea voturile dacă e nevoie, nu știu.”, spune acesta.

Fostul lider liberal a declarat că urmărește cu interes reacția lui Ilie Bolojan în noul context politic.

„Sunt curios să-l văd pe Bolojan făcând opoziție nu împotriva PSD-ului, ci împotriva lui Nicușor și-a lui Tomac.”, afirmă el.

Nu mai avem lideri politici, instituționali sau morali

Invitatul „a pus” un diagnostic clasei conducătoare și instituțiilor importante din România.

„Cert este că țara asta nu are lideri.”, afirmă Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a criticat activitatea actualului președinte.

„Președintele este incapabil, e limpede, e incapabil în mai toate punctele de vedere pentru funcția pe care o exercită.”, spune acesta.

Antonescu consideră că lipsa liderilor nu se regăsește doar în politică.

„Unde mai sunt lideri? La PSD? La PNL? Nu. Poate la PNL există o iluzie. Nu. Nu există nici acolo. Armata e, cum o vedeți, decapitată sau autodecapitată. Și la biserică sunt probleme. Mediul academic e otrăvit de plagiat și imposturi.”, spune Crin Antonescu.

Antonescu a afirmat că România își consumă energia în conflicte politice și etichetări reciproce, în loc să se concentreze pe problemele importante.