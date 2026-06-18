Crin Antonescu: „Nicușor Dan a părut să fie președintele Ucrainei o bună perioadă de timp”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a analizat situația politică actuală și dificultățile întâmpinate de președintele Nicușor Dan în procesul de formare a unei majorități guvernamentale. Fostul lider liberal a vorbit despre influența lui Ilie Bolojan în politica românească și despre motivele pentru care actualul șef al statului se află într-o poziție diferită față de predecesorii săi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Antonescu a comentat atât activitatea lui Ilie Bolojan, cât și modul în care președintele Nicușor Dan gestionează negocierile politice.

Crin Antonescu: „Bolojan are susținere publică și succes politic”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că Ilie Bolojan beneficiază de o susținere importantă în rândul opiniei publice. Invitatul l-a criticat pe președintele Nicușor Dan.

„Apropo, ca și Nicușor Dan, care a părut să fie președintele Ucrainei mai mult decât al României, bună bucată de vreme. Un dezastru. Între timp, însă, paradoxul, iar ca politician, din punctul de vedere al meu, dar sigur că asta nu contează, un demagog destul de rudimentar. Bolojan vorbesc.”, spune Antonescu.

Cu toate acestea, el recunoaște că liderul liberal a reușit să își construiască o imagine puternică în spațiul public.

„Dom’le, da, el a avut succes. El are o susținere publică în România.”, spune fostul lider PNL.

Antonescu consideră că popularitatea lui Bolojan a devenit un punct central al dezbaterilor politice din această perioadă.

„Dacă toată țara asta se învârte în jurul lui Bolojan și al PNL-ului, atunci să și-l poarte sănătoși.”, afirmă acesta.

Nicușor Dan a ajuns la aceste soluții pentru că nu are partid

Una dintre principalele probleme ale actualului președinte este lipsa unei formațiuni politice proprii care să îi ofere sprijin în negocierile parlamentare.

„Faptul că se învârte toată țara în jurul lor vine, într-adevăr, de la această chestiune a lui Nicușor Dan.”, spune fostul lider liberal.

Antonescu consideră că abordarea președintelui în discuțiile privind majoritatea parlamentară a contribuit la actualul blocaj politic.

„Dom’le, nu discut majoritatea decât așa. Păi sigur că a ajuns la soluții din astea.”, afirmă acesta.

Fostul candidat la prezidențiale subliniază că există o diferență mare între Nicușor Dan și foștii șefi ai statului.