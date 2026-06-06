Crin Antonescu: „Sunt susținători ai lui Nicușor Dan care îl înjură deja pe președinte că s-a dat cu PSD-ul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre starea dezbaterii publice din România și despre faptul că discuțiile politice au ajuns să consume tot mai mult spațiu, în timp ce interesul pentru idei, cărți și analize serioase scade constant. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Antonescu a pornit de la o carte pe care o recitește în această perioadă și care i-a oferit un punct de comparație cu dezbaterile actuale din spațiul public românesc.

Crin Antonescu: „Orlando Figes este un englez care a scris o istorie a Revoluției Ruse, după părerea mea, cea mai bună”

Fostul lider liberal a povestit că recitește o lucrare dedicată Revoluției Ruse, scrisă de istoricul britanic Orlando Figes.

„Uite, acum citesc o carte, recitesc, de fapt, este extraordinară. Orlando Figes, un englez care a scris o istorie a Revoluției Ruse, după părerea mea, cea mai bună.”, spune acesta.

Antonescu a mărturisit că dezbaterile politice cotidiene îl îndepărtează de lucrurile cu adevărat importante.

„Pur și simplu, la un moment dat am senzația: bă, dar pierd timpul acum, că Tomac, că Bolojan, că… Eu însumi. Lasă-mă în pace.”, afirmă el.

Invitatul spune că ar prefera să își folosească timpul și energia pentru reflecții.

„Să-mi folosesc, totuși, cât de cât mintea la altceva.”, spune Crin Antonescu.

Nu mai avem răbdare nici să citim, nici să ascultăm

Fostul lider liberal consideră că una dintre marile probleme ale societății actuale este pierderea interesului pentru analiză și pentru dezbaterea argumentată.

„Mă gândesc, mă, mai citește cineva? Și dacă citește, ce?” , afirmă acesta.

Antonescu spune că spațiul public s-a fragmentat. Oamenii tind să urmărească doar opiniile care le confirmă propriile convingeri.

„Nu vezi că ne citim între noi? Nu vezi că ne ascultăm între noi?” , spune el.

Fostul lider liberal a dat și exemplul reacțiilor apărute în urma nominalizării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.