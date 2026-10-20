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Cristela Georgescu, dezvăluiri despre cum au trecut copiii prin perchezițiile și arestarea lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu, dezvăluiri despre cum au trecut copiii prin perchezițiile și arestarea lui Călin Georgescu
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Cristela Georgescu a vorbit despre cum au trecut copiii săi prin situația dificilă în care s-a aflat familia. Ea susține că educația primită și credința în Dumnezeu i-au ajutat să facă față situației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Puneți-vă în situația în care sunteți cu copilul și sunteți ridicat de lângă el”

Cristela a făcut un apel către părinți să se gândească la situația copiilor care rămân singuri după ce sunt separați brusc de unul dintre părinți. Ea a evocat situația în care un părinte este luat de lângă copilul său, iar acesta rămâne singur, fără bani și fără posibilitatea de a se întoarce acasă.

„În al doilea rând, sunt băieții lui Călin Georgescu. Au fost crescuți în spiritul acesta de samurai, de demnitate, de onoare. Fac un apel la toate mamele, la toți părinții. Vă rog, puneți-vă în situația în care sunteți cu copilul, sunteți ridicat de lângă el și acel copil nu are cu ce să se întoarcă acasă, nu are bani la el.”, a adăugat ea.

Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu, printr-o decizie a Tribunalului București, contestată de DIICOT. Contestația urmează să fie judecată vineri, de la ora 9:00, de magistrații Curții de Apel București.

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