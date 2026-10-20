Cristela Georgescu: „Când voi ajunge în lumea de dincolo, sper să mă ceară din nou Călin de soție”

Cristela Georgescu a făcut dezvăluiri emoționante cu privire la viața acesteia de familie, cât și privind calitățile de soț și tată ale fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„A plecat de acasă în seara alegerilor pentru a ne proteja pe noi”

În cadrul unei noi ediții a emisiunii Marius Tucă Show, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a vorbit despre seara alegerilor din decembrie 2024. Cristela Georgescu a mărturisit că a urmărit cu sufletul la gură primele rezultate. Își amintește cum a stat alături de cei mici, filmând cu telefonul momentele în care Călin Georgescu era anunțat ca fiind primul în rândul rezultatelor preliminare

„Pentru că au fost confiscate dispozitivele noastre, care, vă rog să-mi dați ocazia și aici să dezmint, nu au fost, cum au spus ei, 27 de telefoane și 63 de laptopuri, și văd că în continuare spun același lucru și nu sunt sancționați pentru dezinformare. În telefon, eu am filmat în seara alegerilor. Filmam ce se dădea la televizor. El era plecat, ca să ne protejeze. A zis: «Dacă va trebui să dau vreo declarație, nu vreau să dau din față, de acasă». Și ne-a ajutat un prieten și a dat de acolo, de la el, declarația. El a fost și este un tată și un soț, vă spun, extraordinar! Când voi ajunge dincolo, sper să mă ceară din nou de soție, pentru că este incredibil! Și atât de mult a dorit să ne protejeze. Iată că nici la acest val de ură ulterior nu ne-am așteptat. Dar, așa cum spuneam, l-am filmat atunci. Și, la modul cel mai sincer, se vede uimirea noastră. Mă uitam tot cu băiețelul cel mic. El a urmărit toată campania și comenta ca un analist, adică era foarte la curent. Ce vreau să spun e că, vedeți, acel moment ne-a marcat existența până azi. Pentru că, de fapt, de la acel moment au început și persecuțiile de azi.”