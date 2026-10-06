În exclusivitate la Gândul, Cristela Georgescu transmite mesajul pe care Călin Georgescu îl are pentru toți susținătorii săi care, încă de la reținerea sa, au protestat în fața Arestului Central. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Îi aude, le mulțumește și îi iubește”

În cadrul unei noi ediții a emisiunii Marius Tucă Show, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a transmis în exclusivitate mesajul acestuia pentru susținătorii săi. Potrivit Cristelei Georgescu, acesta le transmite mulțumiri celor care îl susțin. Spune că aude scandările și mesajele de susținere ale oamenilor care protestează în fața Arestului Central.

„El o să aibă un mesaj chiar mâine. M-a rugat, dar vreau să fac o surpriză. Și mi-a spus așa: că îi aude. Deci, că îi aude înseamnă foarte mult. De acolo, din subsol, să audă aceste voci ca pe o inimă mare. Ca o întărire din partea lui Dumnezeu, care este doar dragoste. Îi aude, le mulțumește, îi iubește.”

„Simt iubirea lor și le trimit iubirea mea”

De asemenea, Cristina Georgescu transmite că fostul candidat la prezidențiale pregătește un nou mesaj. Acesta urmează să fie adresat susținătorilor săi chiar în cursul zilei de mâine. Georgescu a rugat-o pe soția sa să le transmită oamenilor că le simte iubirea.

„A zis așa: „Să le spui că simt iubirea lor și le trimit iubirea mea.” Iar eu le spun că le mulțumește cu tot sufletul. Îi îmbrățișează cu brațele pornite din inimă și le doresc ca în tinda Raiului să-i aștepte iubirea cu care ei l-au susținut în acest timp.”

În urmă cu o săptămână, Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în Arestul Central din București. Zeci de susținători protestează în fața arestului, scandând numele acestuia.