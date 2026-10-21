Soția lui Călin Georgescu a dezvăluit motivul pentru care acesta și familia sa s-au întors în România după nouă ani petrecuți în Austria, dar și care a fost motivul pentru care acesta a intrat în politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În cadrul unei ediții a emisiunii Marius Tucă Show, a fost invitată Cristela Georgescu, care a povestit parcursul familiei Georgescu, de la mutarea în Austria până la întoarcerea în țară și candidatura lui Călin Georgescu din 2024. Aceștia au decis în 2021 să se întoarcă în România, după nouă ani petrecuți în Austria. Motivul mutării inițiale a fost o ofertă de muncă pe care fostul candidat la alegerile prezidențiale o primise la acea vreme.

„Călin a primit o ofertă foarte bună, onorantă de lucru. Și apropo și de faptul că se spune că n-a lucrat, cine-și imaginează că într-o țară cum este Austria poți trăi fără să faci dovada veniturilor, fără să-ți plătești taxele, trăiește într-o iluzie, așa cum e și iluzia democrației în care trăim azi. Nu ne mai mirăm. El a lucrat la ONU, apoi a lucrat la Clubul de la Roma. Noi am locuit într-un sat, la jumătate de oră de Viena. Așa am dorit, să fim la țară, ca să avem o viață foarte liniștită pentru copii.”

„Călin nu și-a dorit să preia puterea, ci să o redea poporului român”

Invitata povestește cum dorul de țară și dorința soțului său de a reda puterea poporului au fost cele care i-au adus înapoi acasă. De asemenea, povestește cum cei doi au fost aduși împreună chiar de această dragoste pentru țară și simț civic. Ține să menționeze că nu s-au întors în România pentru cariera politică a lui Călin Georgescu, acesta nefiind niciodată scopul.

„Venirea în România a avut legătură cu ceea ce l-a mânat dintotdeauna. Dragostea lui a fost cu adevărat poporul român și și-a dorit foarte mult nu să preia puterea, ci să redea acestui popor puterea de a-și lua țara înapoi. Și ne-au unit. Eram așa, un soi de rebelă. Deși lucram în corporație, consideram că pot să fac ceva pentru România, pentru că fiecare corporație avea un program de contribuție în comunitate și cumva așa îmi încolțise acest gând. Ne-am cunoscut în România în virtutea locului unde lucram. Adică vă dați seama, eu am fost director general adjunct la Citibank, deci aveam o poziție executivă foarte importantă. ONU, mă rog, erau clienții noștri, toate organizațiile acestui ONU. Obiectivul niciodată nu a fost cariera politică. Poate cariera politică a fost o consecință. Noi ne-am întors, oricât de clișeic ar suna, dar nu e un clișeu, realmente, din dragoste de țară. Adică am înțeles că dacă Dumnezeu a rânduit să ne naștem aici, probabil are o lucrare cu noi aici. Și rădăcinile noastre sunt aici. Am văzut cum a fost și în altă parte, am avut această experiență. Nu a fost prima, pentru că amândoi am lucrat în instituții internaționale și am călătorit foarte mult. Eu și înainte să-l cunosc am mai lucrat perioade de timp în străinătate. Deci, ne-a chemat, pur și simplu. A fost o chemare. Deci eu îl cunosc pe Călin în modul cel mai intim. Eu îi știu toate frământările. Eu știu toate nopțile în care el se ridica în Austria. Și îl întrebam: „Te simți rău?”. Și zicea: „Nu. Se întorc strămoșii în groapă.” Și repet, niciodată obiectivul lui nu a fost să ia el puterea. Ci să o redea celor pe drept, poporului lui. Cum spuneți și dumneavoastră, ne luăm țara înapoi. Păi cum? Dacă suntem neputincioși, cum ne luăm țara înapoi? Rămâne doar un slogan.”

„La noi nu a fost niciodată discuția aceasta, să facem politică”

Călin Georgescu, spune soția acestuia, i-a comunicat intenția de a candida la alegerile prezidențiale chiar în 2024. Totuși, numele său a fost vehiculat în spațiul public chiar de liderul AUR, George Simion, pentru funcția de prim-ministru.

„În 2021 ne-am întors. Am locuit o vreme în Maramureș și apoi la Câmpulung, iar apoi am ajuns aici, în București. Și am aflat în 2024 că dorește să candideze. Știam despre aceste nominalizări la prim-ministru, știam de ele, dar nu știam de chestiunea cu președintele. M-ați întrebat de candidatura la președinție. Da, dar știți cum, iarăși, la noi nu a fost niciodată discuția aceasta să facem politică. Lucrurile au venit cumva de la sine. Observ, să știți, că foarte multă lume zice așa și în ziua de azi: „A, nu, nu, nu mă interesează politica”. Atenție, să nu confundăm lucrurile: de la factura lunară până la ce punem pe masă, totul este politică. Totul este politică. Eu înțeleg ce vor să spună, așa încât nu am avut distincția „asta-i politică și până aici nu e politică”. Totul ne privește.”

Ea a subliniat că, deși nu au urmărit intrarea în politică, tema i-a preocupat întotdeauna. Aceasta a spus că politica reprezintă tot ce ne înconjoară și ne privește în egală măsură pe toți.