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Cum iese România din criza politică? Gen. Silviu Predoiu: „Soluția o reprezintă alegerile anticipate. Guvernul minoritar nu va avea un viitor”

Alexandra Anton Marinescu
Cum iese România din criza politică? Gen. Silviu Predoiu: „Soluția o reprezintă alegerile anticipate. Guvernul minoritar nu va avea un viitor”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a comentat disputele dintre partidele politice privind formarea Guvernului și a susținut că actualul blocaj politic poate fi depășit doar prin organizarea alegerilor anticipate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Partidele își pierd credibilitatea prin propriile contradicții

Predoiu a criticat schimbările de poziție și atacurile reciproce dintre partidele politice, afirmând că acestea afectează credibilitatea clasei politice.

„USR-ul: «E trădare ce se întâmplă, așa ceva nu se face. E un complot.» Măi, copii, voi vorbiți de complot? Păi voi i-ați înfipt furculița în spate doamnei Lasconi.”, spune acesta.

Fostul șef al SIE a făcut referire și la invocarea fostului președinte Traian Băsescu în dezbaterea privind constituționalitatea procedurilor politice.

„A ajuns PSD-ul, care l-a suspendat de două ori pe Băsescu, să-l dea exemplu și reper de opinie.”, afirmă Predoiu.

Silviu Predoiu: „Se îndreaptă spre ideea unui guvern minoritar, care va fi tot o tocmeală continuă și nu va funcționa”

Predoiu consideră că un executiv minoritar nu ar putea asigura stabilitatea necesară și ar depinde permanent de negocieri parlamentare.

„Se îndreaptă spre ideea unui guvern minoritar, care va fi tot o tocmeală continuă și nu va funcționa.”, spune acesta.

În opinia sa, organizarea alegerilor anticipate reprezintă soluția pentru ieșirea din actualul impas politic.

„Alegerile anticipate sunt obligatorii.”, afirmă Predoiu.

El propune ca până la organizarea scrutinului să funcționeze un executiv cu atribuții depline, capabil să administreze problemele curente ale statului.

„Poți să numești un guvern tehnocrat sau minoritar care să pregătească, în șase luni de zile, alegerile și să aibă capacitatea de a îndeplini obligațiile statului.”, concluzionează Silviu Predoiu.

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