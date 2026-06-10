În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația politică din România care este similară cu cea din SUA pe timpul administrației Biden. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Acuma suntem pe axa răului. Și jumătatea României este în axa răului și trebuie să luptăm și împotriva jumătate de Românie, și împotriva axei răului. Noi suntem ăia chemați, care trebuie să lupte și figurile care trebuie să lupte sunt ale pe care le vedem.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre situația politică din România care este similară cu cea din SUA pe timpul administrației Biden. Acesta explică că în timpul mandatului lui Biden, America era scindată. Fostul președinte al SUA vorbea despre o jumătate a Americii ca fiind defectă. Această idee de populație defectă a ajuns acum și în România. Sistemul tratează jumătate din populație ca și cum ar face parte din aceeași axă a răului. Acesta menționează că după ce Trump a câștigat primul mandat a fost eticheat pro-rus de către presă. Sociologul subliniază că partidele din Europa și cele din SUA care se opun unui mainstream sunt etichetate ca fiind pro-ruse.