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Cum reușește România să copieze SUA? Dungaciu: „Biden ajunsese să spună că Trump și republicanii fac parte din axa răului. Acum ajunge ideea asta și în România”

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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre situația politică din România care este similară cu cea din SUA pe timpul administrației Biden. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. 

Dan Dungaciu: „Acuma suntem pe axa răului. Și jumătatea României este în axa răului și trebuie să luptăm și împotriva jumătate de Românie, și împotriva axei răului. Noi suntem ăia chemați, care trebuie să lupte și figurile care trebuie să lupte sunt ale pe care le vedem.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre situația politică din România care este similară cu cea din SUA pe timpul administrației Biden. Acesta explică că în timpul mandatului lui Biden, America era scindată. Fostul președinte al SUA vorbea despre o jumătate a Americii ca fiind defectă. Această idee de populație defectă a ajuns acum și în România. Sistemul tratează jumătate din populație ca și cum ar face parte din aceeași axă a răului. Acesta menționează că după ce Trump a câștigat primul mandat a fost eticheat pro-rus de către presă. Sociologul subliniază că partidele din Europa și cele din SUA care se opun unui mainstream sunt etichetate ca fiind pro-ruse.

„Eu îmi aduc aminte că noi am tot vorbit ani de zile despre asta. Adu-ți aminte când președintele Biden, care va rămâne istorie ca cel mai slab președinte american, cel puțin pentru următoarea 100 de ani… El vorbea în America despre o jumătate de Americă defectă. Lupta asta între răi și buni, în care răi erau sigur cei din partea rea a lumii. Jumătate din America, zicea Biden. Deci nu numai că era axa răului care consacrată în discursul american de pe vremea lui Bush, dar este axa răului, plus jumătate din America. Adică și Trump și susținătorii lui era un axa răului mondial. Ăștia de la noi acuma vorbesc exact la fel ca… Acuma suntem pe axa răului. Și jumătatea României este în axa răului. Trebuie să luptăm și împotriva a jumătate de Românie, și împotriva axei răului. Noi suntem ăia chemați, care trebuie să lupte. Figurile care trebuie să lupte sunt alea pe care le vedem peste tot. Oamenii ăștia își primesc informațiile sau, dacă vreți, cadru politic din aceeași sursă. Primul pro-rus recent a fost Donald Trump. Nici n-a coborât bine în primul mandat când a câștigat președinția. Rusia, Putin ne-a pus un președinte. Eu am rămas șocat. După aia au început în presă cu tot felul de declarații. După aia a început procesul. Țineți minte, l-au ținut în presiunea asta aproape 3 ani de zile și au cheltuit zeci de milioane din banii contribuabililor. Și-au scos raportul ăla de 1000 de pagini. Deci așa s-a întâmplat. Adică toate partidele de ieri din Statele Unite și astăzi cele din Europa, care se opun unui mainstream, care arată prost peste tot… Sunt pro-ruși, că asta este eticheta.”, a declarat analistul.

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