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Cum se menține medicul Adina Alberts în formă? „Mănânc cel mult o dată pe zi. Sunt zile în care nu mănânc deloc”

Serdaru Mihaela
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Într-o discuție din emisiunea Marius Tucă Show, medicul Adina Alberts a vorbit despre stilul ei de viață și alimentație. Tema principală a fost dieta, mesele rare și obiceiurile zilnice. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Dieta cu o singură masă pe zi

Adina Alberts spune că mănâncă foarte rar, uneori mănâncă o singură dată pe zi. Sunt și zile în care nu mănâncă deloc. Ea descrie acest stil ca un echilibru personal pe care l-a găsit în timp

„Mănânc o dată pe zi, cel mult, adică sunt și zile în care nu mănânc deloc, pentru că mi-am găsit un echilibru, să spun așa” , spune medicul

Fără mic dejun

În rutina ei zilnică, nu există mic dejun clasic. Dimineața consumă de obicei:

  • cafea
  • apă
  • uneori un măr
  • apă cu sare și mentă

Ideea este de a evita mesele dese și de a păstra organismul „ușor”. În emisiune s-a discutat și despre lapte. Adina Alberts susține că laptele ar fi un aliment foarte hidratant. A fost menționat și faptul că există opinii și studii diferite despre hidratare și tipurile de băuturi. Este important de știut că, în nutriție, rezultatele studiilor pot varia, iar recomandările diferă de la un specialist la altul.

„S-au făcut studii care spun că au existat trei persoane identice ca greutate, vârstă și așa mai departe: una a băut 1 litru de lapte, alta 1 litru de suc și cealaltă 1 litru de apă. Cel care s-a hidratat cel mai bine și nu a eliminat deloc a fost cel care a băut lapte. Laptele este foarte, foarte hidratant” , afirmă medicul Adina Alberts

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