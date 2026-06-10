Cum simte un artist vremurile de azi? Ovidiu Lipan Țăndărică: „Neo-marxismul e un păianjen enorm care ne cuprinde și pe noi fără să ne dăm seama”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ovidiu Lipan Țăndărică, artist, a vorbit despre cum neo-marxismul s-a răspândit în toată Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ovidiu Lipan Țăndărică: „Asta va ajunge în continuare dacă noi tot mergem cu capul plecat. Spui că dacă-l pleci mai jos, ți-l taie sabia adică există totuși o decență. N-am avut curajul, n-am avut oameni politici care să pună piciorul în prag, să poată să negocieze cu Uniunea Europeană.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre cum neo-marxismul s-a răspândit în toată Europa. Acesta spune că România nu a avut oameni politici care să pună piciorul în prag în fața Uniunii Europene. El subliniază că toți politicienii care se duc acolo doar pierd timpul. Artistul susține că, dacă România și-ar fi reluat legăturile comerciale cu țările balcanice, ar fi fost astăzi o forță în fața Uniunii Europene. Țăndărică susține că România funcționează mai degrabă ca o piață de desfacere decât ca un producător.