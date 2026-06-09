Dan Dungaciu: „Cei care conduc astăzi partidele din România sunt valeții și purtătorii de mape ai politicienilor din anii 1990”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum cei care conduc astăzi țara sunt valeții politicienilor din 1990. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum cei care conduc astăzi țara sunt valeții politicienilor din 1990. Acesta a început prin a spune că nu numai la PSD este valabilă această chestiune, ci la toate partidele. Mai mult, noua clasă politică din România este formată din șoferii, valeții, purătorii de mape ai clasei politice din 1990. Sociologul afirmă că toți aceștia au fost botezați sub titulatura de occidentali.
„Să vedem dacă domnul Eugen Tomac este în stare să ajungă la putere sau altcineva. Că nu este foarte limpede acum. Spunea cineva într-un comentariu de la PSD… Și n-am avut nicio legătură cu partidul ăsta. Și o spun pentru că tot mai apar vocile astea, cu PSD-izarea partidului AUR. N-am avut nicio legătură. Acuma înțeleg că ultima variantă ar fi fost că sunt cel care a înființat Fundația lui Adrian Năstase. Nu am avut nicio legătură nici cu fundația, nici cu PSD-ul, cu nimeni…. Să ne înțelegem. Dar vorbeau cei de la PSD la un moment dat, că cei care conduc astăzi PSD-ul sunt șoferii și purtătorii de mape ai celor din 1990. Dar văd că nu e numai la PSD chestiunea asta. Văd că avem acuma noua clasă politică, că e în toate partidele. Adică purtătorii de mape, valeți, servanții, sunt mai de la toate partidele. Ei ajung acuma să se numească noua clasă politică. Adică ei sunt o clasă politică, toți așa virtuoși și proaspeți în politică. În politica mare, că până acum aveau alte însărcinări, cele pe care le-am sugerat. Asta, în primul rând, e șocant. Și pentru că toți ăștia: șoferii, servanții, valeții… Pentru că ei trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus occidentali.”, a explicat sociologul.