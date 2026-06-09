Dan Dungaciu: „Cei care conduc astăzi partidele din România sunt valeții și purtătorii de mape ai politicienilor din anii 1990”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum cei care conduc astăzi țara sunt valeții politicienilor din 1990. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Dar vorbeau cei de la PSD la un moment dat, că cei care conduc astăzi PSD-ul sunt șoferii și purtătorii de mape ai celor din 1990. Dar văd că nu e numai la PSD chestiunea asta. Văd că avem acuma noua clasă politică, că e în toate partidele. Adică purtătorii de mape, valeți, servanții, sunt mai de la toate partidele. Ei ajung acuma să se numească noua clasă politică. Adică ei sunt o clasă politică, toți așa virtuoși și proaspeți în politică. În politica mare, că până acum aveau alte însărcinări, cele pe care le-am sugerat.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum cei care conduc astăzi țara sunt valeții politicienilor din 1990. Acesta a început prin a spune că nu numai la PSD este valabilă această chestiune, ci la toate partidele. Mai mult, noua clasă politică din România este formată din șoferii, valeții, purătorii de mape ai clasei politice din 1990. Sociologul afirmă că toți aceștia au fost botezați sub titulatura de occidentali.