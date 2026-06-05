Dan Dungaciu comentează decizia PSD de a-l susține pe Tomac: „Mă întreb de ce cei care l-au dat jos pe Bolojan îl susțin acum pe Tomac, care are același proiect de țară”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre numirea lui Eugen Tomac în funcția de premier și despre paradoxul major adus de aparenta susținere arătată de PSD. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, se arată contrariat de decizia Partidului Social Democrat de a susține noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. Acesta pune accentul pe contradicția logică a partidului care a votat împotriva măsurilor reformiste ale guvernului Bolojan. Cu toate acestea, formațiunea este gata să susțină un nou premier, care vine cu același discurs și aceleași idei.

„Ideea este că ce face domnul Tomac este ce a făcut fostul premier. Că nu ne-a spus altceva. A repetat aceleași banalități, limbajul de lemn pe care l-ați invocat și cu asta basta. Că nu ne-a spus altceva. Și atunci, întrebarea fundamentală este de ce cei care au dat jos un guvern pe un asemenea program ar susține un premier cu un program identic.”

Dan Dungaciu: „AUR nu a vrut să dea jos o persoană, ci un proiect de guvernare”

În ceea ce privește partidul din care face parte, profesorul Dungaciu susține că acesta își păstrează poziția clară. Afirmă că AUR nu susține noul premier propus de către președinte. Scopul AUR, spune invitatul, nu a fost să-l dea jos pe Ilie Bolojan, ci să oprească proiectul de guvernare început de acesta.